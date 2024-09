Darum trennten sich Coupleontour nach acht Jahren letztlich

Erst vor wenigen Tagen machten Coupleontour bekannt, dass sie sich dazu entschieden haben, getrennte Wege zu gehen. Dazu verrieten Nessi (27) und Ina (28) auch, woran es letztlich scheiterte. "Wir haben uns auf Gesundheit konzentriert, aufs Mamasein, aber nicht auf uns. Und als wir es auf Krampf versucht haben, war es dann irgendwie vorbei und zu spät", erklärte das einstige Influencer-Traumpaar in einem YouTube-Video dazu. Das habe sich in den vergangenen Jahren eingeschlichen. "Die Zeit hat es gebracht, dass wir von einer Liebe in eine Freundschaft gerutscht sind, ohne das richtig zu merken", räumte Nessi ein.

Nessi und Ina führten außerdem als einen weiteren Grund für ihr Liebes-Aus an, dass sie sich unterschiedlich weiterentwickelt hätten. "Wir waren nicht immer glücklich zusammen", ließen die beiden ihre acht Jahre Beziehung in dem Video Revue passieren. Bereits in den vergangenen Wochen gab es Gerüchte, dass bei Coupleontour etwas nicht stimmt. "Veränderungen – wir haben gemerkt, dass sich in der letzten Zeit einiges verändert hat, was vieles nach sich ziehen wird. Wir sind noch nicht bereit, darüber zu reden... Aber melden uns, sobald wir es können", deuteten die Blogger dazu schließlich auf Instagram an, ehe sie ihre Trennung öffentlich machten.

Das Noch-Ehepaar durchlebte zusammen Höhen und Tiefen. So erwarteten sie 2022 ihr erstes gemeinsames Kind und gaben sich vorher sogar noch das Jawort. Doch kurz vor der Geburt ihrer Tochter Olivia erlitt Ina einen schweren Schlaganfall. Während sie um ihr Leben kämpfte, brachte Nessi im Juli ihren Nachwuchs auf die Welt.

Instagram / inaontour Nessi und Ina von Coupleontour, Januar 2023

Instagram / nessiontour Coupleontour mit ihrer Tochter Livi

