Seltener Anblick: Shonda Rhimes mit Tochter auf Premiere

Shonda Rhimes (55), die kreative Kraft hinter Erfolgsserien wie Grey's Anatomy und Bridgerton, hat sich am vergangenen Mittwoch bei der Premiere ihrer neuen Show "The Residence" in Los Angeles gezeigt – und das zusammen mit ihrer ältesten Tochter Harper. Der seltene gemeinsame Auftritt auf dem roten Teppich war ein echter Hingucker: Shonda trug ein elegantes schwarzes Kleid mit Mesh-Details, während Harper in einer schwarzen Lederjacke und mit passender Tasche einen lässigen Look präsentierte. Arm in Arm posierten Mutter und Tochter strahlend für die Kameras.

Shonda hält ihr Privatleben normalerweise weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Harper ist das älteste von drei Kindern, die die Produzentin zur stolzen Mutter machen. Shonda adoptierte Harper im Jahr 2002, während ihre beiden jüngeren Kinder, Emerson und Beckett, erst später Teil ihrer Familie wurden – Emerson durch Adoption und Beckett mithilfe einer Leihmutter. Dass Harper nun an ihrer Seite bei einer ihrer Premieren auftauchte, macht diesen Moment zu etwas ganz Besonderem.

Auch wenn Shonda mit "Grey’s Anatomy" populäre Fernsehkultur prägte, hätten ihre Töchter ein eher distanziertes Verhältnis zu der Serie. Weder Emerson noch Beckett hätten die Serie je gesehen, und Harper zeige bisher auch wenig Interesse daran – sehr zur Belustigung ihrer Mutter, wie sie in Interviews verriet. Als Harper allerdings im März vergangenen Jahres begann, "Grey’s Anatomy" anzusehen, zeigte Shonda dies sichtlich stolz auf Instagram. "Meine nicht mehr ganz so kleine Tochter hat gestern angefangen, 'Grey’s Anatomy' zu schauen. Mein Gehirn explodiert. Aber ich bin so froh, dass sie die Frauen zu sehen bekommt, die ihre Mutter geschaffen hat", schrieb sie humorvoll. Bald hat Harper vielleicht noch mehr zu sehen, denn möglicherweise bekommt die Sendung bald eine 22. Staffel.

Getty Images Shonda Rhimes bei der Premiere von "The Residence" in Los Angeles, März 2025

Getty Images Shonda Rhimes, Mai 2024

