Wer bringt Britney Spears' Biografie auf die große Leinwand?

Ein Grund zur Freude für Britney Spears (41)! Ihre Memoiren sind ein voller Erfolg. In "The Woman in Me" beschreibt die Sängerin ihre kometenhafte Karriere, ihre Beziehung zu Justin Timberlake (42) und auch die umstrittene 13-jährige Vormundschaft, die ein Richter 2021 beendet hatte. Bereits am Tag der Veröffentlichung schaffte es die "Toxic"-Interpretin, mit ihrer bewegten Lebensgeschichte Rekorde zu brechen. Nun soll aus dem Buch ein Film werden. Pitt, Robbie und Co. – diese Stars kämpfen um die Filmrechte von Britneys Biografie!

Die Schauspieler Brad Pitt (59) und Reese Witherspoon (47) sollen laut Page Six zu den Interessenten für das Projekt gehören. Auch Barbie-Darstellerin Margot Robbie (33) habe Interesse daran geäußert, die Memoiren in einen Film oder eine Serie zu verwandeln. Wer hingegen nicht zu den Bietern gehört, ist Shonda Rhimes (53). Zuvor wurde gemunkelt, die Grey's Anatomy-Legende solle an den Planungen beteiligt sein, zumal sie schon Britneys Film "Crossroads" im Jahr 2002 geschrieben hat. Jedoch ließ sie über einen Sprecher ihrer Produktionsfirma verkünden, sie würde das Vorhaben nicht verfolgen.

Die Fans werden sich jedoch noch eine ganze Weile gedulden müssen. "Das Projekt nimmt gerade erst Gestalt an", hat ein Insider Hollywood Newsletter verraten. Britney sei überwältigt von der Resonanz und dem Medienrummel rund um die Veröffentlichung ihrer Biografie. Sie und ihr Team sollen abgemacht haben, mit der Entscheidung um die Vergabe der Filmrechte zu warten und ihr etwas Zeit zum Durchatmen zu ermöglichen.

Getty Images Margot Robbie, Schauspielerin

Getty Images "Bridgerton"-Schöpferin Shonda Rhimes

Getty Images Britney Spears im September 2016

