Shonda Rhimes und Netflix-Chef bekommen Ehrenorden verliehen

Shonda Rhimes (54) gilt unter den TV-Regisseuren in Hollywood schon seit Jahren als so etwas wie eine Königin. Immerhin ist sie der Kopf hinter bahnbrechenden Shows wie Grey's Anatomy, Private Practice, "Scandal" und auch Bridgerton. Besonders ihre Arbeit an der royalen Netflix-Show brachte der Filmemacherin in den vergangenen drei Jahren einige Preise ein – jetzt wird ihr noch eine große Ehre erwiesen. Im Namen von König Charles (76) III. wird sie mit dem Ehrenkommandeur-Orden des britischen Königreiches ausgezeichnet. Laut dem offiziellen Instagram-Account der britischen Botschaft in Amerika bekommt Shonda dieses Abzeichen für ihre "Arbeit für die Beziehung zwischen den USA und UK".

Auch der Co-CEO von Netflix, Ted Sarandos (60), wurde mit dem Orden ausgezeichnet, allerdings aus anderen Gründen. Er bekam den Orden als Dank für seine "außergewöhnlichen Dienste in der kreativen Industrie". Netflix sei seit vielen Jahren ein wichtiger Partner in der TV- und Filmindustrie von Großbritannien. Ted beschreibt dieses Event auf seinem eigenen Account als "eine ungeheure Ehre" und teilt einige Fotos von sich und Shonda bei der Verleihung der Orden. "Es war eine wunderschöne Zeremonie und ein Nachmittag, den ich nie vergessen werde", schreibt er außerdem dazu.

Shonda arbeitet schon sehr lange mit Netflix zusammen. Im Jahr 2017 schloss sie einen gigantischen Deal mit dem Streaming-Dienst ab: Unter einem exklusiven, mehrjährigen Vertrag sollte sie alle zukünftigen Projekte als Netflix Originals produzieren. Schon damals schwärmte Ted von Shonda und nannte sie laut der New York Times eine "echte Netflixerin". Im Jahr 2020 verlängerte sie ihren Deal und schuf unter anderem das Drama Inventing Anna und auch den "Bridgerton"-Ableger "Queen Charlotte".

Getty Images Shonda Rhimes in London, Juni 2024

Getty Images Ted Sarandos und Shonda Rhimes, März 2022

