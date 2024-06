Das können Fans von weiteren "Bridgerton"-Folgen erwarten!

Die ersten Folgen der dritten Staffel von Bridgerton steckten bereits voller Dramen, liebevollen Momenten und neuen Paaren. Die Produzentin Shonda Rhimes (54) gibt jetzt bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die Episoden, die noch folgen werden. "Wir wollen vieles noch geheim halten, aber ich kann sagen, dass es in vielerlei Hinsicht sexy und überraschend wird. Außerdem habe ich am Ende geweint, ich fand es sehr bewegend – und ich weine nicht immer. Es hat mich also wirklich mitgenommen", sagt sie in der Today-Show. Alles in allem sei das Finale dieser Staffel eine "wunderschöne Geschichte", erzählt sie. Die zweite Hälfte erscheint am 13. Juni auf Netflix.

Auch der Trailer verspricht bereits ein spannendes Handlungsgeschehen. Vorsicht für alle Fans, die die Episoden noch nicht gesehen haben: Es folgen Spoiler!

Die erste Hälfte von Staffel drei endet mit dem romantischen Heiratsantrag von Colin (gespielt von Luke Newton) an Penelope (gespielt von Nicola Coughlan, 37). Die kommende Story wird sich dementsprechend um die Liebe der beiden drehen. Dabei gibt es allerdings ein Problem: Penelopes geheime Identität als Tratsch-Queen Lady Whistledown. Wird ihr zweites Leben als Schriftstellerin aufgedeckt werden? Und falls Colin davon erfährt – gibt es trotzdem ein Happy End, für die beiden? All diese Fragen werden in den bisher fehlenden Folgen hoffentlich beantwortet werden.

"Bridgerton" feierte im Dezember 2020 mit der ersten Staffel Premiere. Hier drehte sich alles um die Liebesgeschichte von Daphne Bridgerton (gespielt von Phoebe Dynevor, 29) und Simon Basset (gespielt von Regé-Jean Page, 36). Die zweite Staffel folgte zwei Jahre später. In dieser verfolgten die Zuschauer, wie sich Anthony Bridgerton (gespielt von Jonathan Bailey, 36) in Kate Sharma (gespielt von Simone Ashley) verliebte. Jetzt stehen schließlich Colin Bridgerton und Penelope Featherington im Fokus. Die Serie beruht auf der beliebten Buchreihe der Autorin Julia Quinn.

Getty Images Shonda Rhimes bei der Weltpremiere von der zweiten Staffel "Bridgerton"

Netflix / Liam Daniel Szene aus der dritten "Bridgerton"-Staffel von Colin Bridgerton (Luke Newton) und Penelope Featherin

Getty Images Luke Newton und Nicola Coughlan bei der Premiere von "Bridgerton" 2024

