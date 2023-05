19 Staffeln: "Grey's Anatomy" soll noch lange weitergehen!

Darüber dürften sich Grey's Anatomy-Fans sehr freuen! Die erste Episode der gefeierten Arzt-Serie um Meredith Grey und ihre Kollegen flimmerte schon vor rund 18 Jahren über die Bildschirme. Mittlerweile haben viele der beliebten Charaktere schon aufgehört. Trotzdem läuft derzeit schon die 19. Staffel der Show – und das wird wohl auch lange nicht die letzte Staffel sein. Produzentin Shonda Rhimes (53) verrät, dass für "Grey's Anatomy" noch kein Ende in Sicht ist!

Im Interview mit E! News plaudert die 53-Jährige über die Zukunft ihrer Serie. "Ich könnte eine sehr alte Dame sein, wenn wir die letzte Staffel erreichen, denn es scheint nicht aufzuhören, was wundervoll ist", erklärt sie und fügt ganz optimistisch hinzu. "Es ist so eine tolle Serie und sie läuft so gut, während sie sich weiterentwickelt. Wir werden so lange eine Show bleiben, wie alle dabei sein wollen und so lange die Fans dabei sein wollen."

In der aktuellen 19. Staffel verließ Hauptdarstellerin Ellen Pompeo (53) "Grey's Anatomy." Wie Shonda schildert, sei das "für alle herzzerreißend" gewesen. Jedoch scheint es nicht das endgültige Serienende für die Schauspielerin zu sein. Gegenüber Deadline teaserte Ellen kürzlich an, dass sie "mit der Rolle Meredith Grey noch nicht fertig ist".

Getty Images Shonda Rhimes bei der Weltpremiere von der zweiten Staffel "Bridgerton"

ABC/Richard Cartwright Ellen Pompeo als Meredith Grey in "Grey's Anatomy"

ABC/Mike Rosenthal Ellen Pompeo alias Meredith Grey in "Grey's Anatomy"

