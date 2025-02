"Grey's Anatomy" vor dem Aus? Pläne für Staffel 22 enthüllt

Die Zukunft der Erfolgsserie Grey's Anatomy sorgt bei Fans jetzt wieder für Spekulationen. Während die 21. Staffel derzeit ausgestrahlt wird, bleibt die Frage offen, ob die beliebte Krankenhausserie auch in einer 22. Staffel fortgesetzt wird. Besonders der Wechsel des Sendeplatzes auf 22 Uhr am Donnerstag auf ABC hatte einige Zuschauer befürchten lassen, dass sich die Serie dem Ende zuneigen könnte. Doch nun gibt es neue Hoffnung: Betsy Beers, Produzentin und enge Partnerin von Serienmacherin Shonda Rhimes (55), erklärte in einem Interview mit Deadline, dass die Serie so lange weiterläuft, wie die Zuschauer sie sehen möchten.

In dem Gespräch betonte Betsy die Einzigartigkeit des Formats und die kreativen Möglichkeiten, die es bietet: "Das Tolle und das Traurige an der Medizin ist, dass sie sich ständig verändert und immer neue Fälle auftreten. Als Setting ist das großartig." Sie fügte hinzu, dass der Mix aus wechselnden Charakteren und neuen Konflikten der Serie eine unerschöpfliche Vielfalt bietet. Damit könnte "Grey‘s Anatomy", das seit 2005 auf Sendung ist und als eine der erfolgreichsten Serien im Fernsehen gilt, noch einige Jahre weitergehen, solange die Fans einschalten. Konkrete Aussagen zu einer offiziellen Verlängerung um eine 22. Staffel sind jedoch bisher nicht bekannt.

Seit fast zwei Jahrzehnten gehört "Grey's Anatomy" zu den festen Größen in der Serienwelt und hat weltweit eine treue Fangemeinde. In den über 400 ausgestrahlten Episoden haben die Zuschauer viele Charaktere kommen und gehen sehen – von Ellen Pompeo (55) als Dr. Meredith Grey und Patrick Dempsey (59) als Dr. Derek "McDreamy" Shepherd bis zu einem ständig wechselnden Ensemble. Shonda Rhimes, die kreative Kraft hinter der Serie, hat dabei unzählige Schauspielkarrieren auf den Weg gebracht.

Neben ihrer Arbeit an "Grey's Anatomy" ist Shonda Rhimes auch für andere erfolgreiche Serien wie Private Practice, "Scandal" und Bridgerton bekannt. Besonders mit letzterer verzeichnete die kreative Produzentin enorme Erfolge. Diese führten dazu, dass sie in den letzten Jahren zahlreiche Auszeichnungen erhielt. Zu dieser beeindruckenden Sammlung gesellte sich kürzlich eine besondere Ehrung: Im Namen von König Charles III. (76) wurde Shonda mit dem Ehrenkommandeur-Orden des britischen Königreichs ausgezeichnet.

Instagram / therealjamespickens Chandra Wilson, Kate Walsh, James Pickens Jr. und T. R. Knight im Dezember 2021

ActionPress Patrick Dempsey und Ellen Pompeo bei "Grey's Anatomy"

Getty Images Shonda Rhimes, "Grey'S Anatomy"-Schöpferin