Erste Worte nach Boxkampf: Stefan Raab verkündet neue Shows

Wenn das mal kein Comeback der Extraklasse war! Nach Monaten voller Spannung stand heute endlich der langersehnte dritte Boxkampf zwischen Stefan Raab (57) und Regina Halmich (47) an. Und so wie auch bei den ersten beiden Malen konnte die ehemalige Profiboxerin den Kampf für sich entscheiden. Wenn auch nicht mit dem Sieg konnte Stefan dennoch für eine Überraschung sorgen. Voller Stolz verkündet er: "Ich habe mir überlegt, ich mache wieder Shows." Das heißt wohl, Stefan wird nach Jahren der TV-Abstinenz endlich wieder regelmäßig im Fernsehen zu sehen sein – und das schon ab nächster Woche: "Das war wirklich schwer, das so lange für uns zu behalten. Da wir Sie nicht länger warten lassen wollen – es geht nächste Woche los."

Einen weiteren Boxkampf werden die Fans wohl aber nicht erwarten müssen. Nachdem die 47-Jährige ihren Herausforderer mit einem deutlichen Punktevorsprung besiegte und sich somit bereits ein drittes Mal den Sieg einheimste, appellierte sie vor versammelter Mannschaft an Stefan: "Ich möchte das hier jetzt vor allen sagen. Das war unser letzter Kampf."

Im Jahr 2001 standen Stefan und Regina zum ersten Mal gemeinsam im Boxring. Schon damals konnte die mehrfache Boxweltmeisterin ihren Kontrahenten besiegen – und sogar einen Nasenbruch verpasste sie ihm. Doch das konnte der TV-Star nicht auf sich sitzen lassen und forderte sie sechs Jahre später zu seiner Revanche heraus. Und auch den zweiten Boxkampf entschied Regina damals für sich!

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefan Raab im Mai 2011 in Düsseldorf

Anzeige Anzeige

Getty Images Regina Halmich im Jahr 2004

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige