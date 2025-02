Das Liebesgeheimnis von Thomas Gottschalk und seiner Karina

Thomas Gottschalk (74) und seine Ehefrau Karina Mroß haben im Interview mit RTL Einblicke in ihr gemeinsames Privatleben gegeben und dabei ihr ganz persönliches Liebesgeheimnis geteilt. "Er trägt mich durchs Leben!", schwärmt Karina und bringt dabei ihren Ehemann zum Schmunzeln. Der Entertainer ergänzt lachend: "Ich bin ihr Prinz." Zu ihrer Morgenroutine gehört nicht nur ein Kaffee, den Thomas liebevoll ans Bett bringe, sondern auch ihre täglichen Komplimente: "Sie lässt auch keinen Tag aus, mir zu sagen, dass ich den besten Kaffee der Welt mache." Mit seiner Art scheint der Moderator eindeutig das Herz seiner Frau erobert zu haben.

Das Paar, das im August 2024 nach sechs Jahren Beziehung den Bund der Ehe geschlossen hat, betont besonders, wie wichtig kleine Gesten für ihre Liebe seien. Karina, die besonderen Wert auf traditionelle Höflichkeit legt, erzählt: "Ich habe es gern, wenn mir jemand in den Mantel hilft oder die Autotür öffnet." Damit habe Thomas bei ihr eindeutig gepunktet. Der Moderator lobt im Gegenzug die "Wohllaunigkeit" seiner Frau, die für ihn etwas völlig Neues und Inspirierendes sei. "Ich war immer ein fröhlicher Mensch, aber so wohllaunig wie sie war ich nie", erklärt er begeistert. Mit ihrer Hochzeit zeigen die beiden, dass ein Happy End auch spät im Leben möglich ist – das war Thomas wichtig zu betonen.

Während Thomas zuvor fast fünf Jahrzehnte mit seiner Ex-Frau Thea verheiratet war, scheint der Neuanfang mit Karina der Wetten, dass..?-Ikone eine belebende Frische in sein Leben gebracht zu haben. Karina, die Thomas in schwierigen Momenten unterstützte, brachte neuen Glanz in seinen Alltag. Auch der Moderator hat in Interviews immer wieder betont, wie wichtig ihm emotionale Nähe und Unterstützung seien. Das Paar genießt nun ihr gemeinsames Glück und lebt ihr Liebes-Motto vor, das Thomas selbst einmal beschrieb: "Manchmal braucht es im Leben einfach eine zweite Chance, um wirklich anzukommen."

Instagram / thereal.thomasgottschalk Karina Mroß und Thomas Gottschalk im Juni 2024

Instagram / thereal.thomasgottschalk Thomas Gottschalk und Karina Mroß im April 2024

