Anna-Maria Ferchichi spricht offen über die Wechseljahre

Anna-Maria Ferchichi (43) gönnt sich gemeinsam mit ihrem Ehemann Bushido (46) eine Auszeit im Oman. Während die acht Kinder des Paares in der Obhut ihrer Nannys sind, genießt das Paar die Zeit in einem luxuriösen Hotel. Doch auch während des Urlaubs bleibt Anna-Maria mit ihren Fans in Kontakt. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram sprach sie offen über ihre Gedanken zu den Wechseljahren. Auf die Frage, ob sie sich davor fürchte, antwortete die 43-Jährige: "Ehrlich gesagt, nein. Warum sollte ich?" Sie sehe diese Phase gelassen. "Es gehört zum Leben einer Frau dazu", so Anna-Maria weiter.

Die Fans der Powerfrau wollten zudem wissen, ob Anna-Maria ihr Essverhalten tracken würde. Angesichts ihrer schlanken und sportlichen Figur ist dies keine unübliche Frage – die Antwort der achtfachen Mutter überrascht jedoch: "Ich brauche solche Dinge nicht. Ich esse ausgewogen und regelmäßig, trinke viel Wasser und treibe viermal die Woche intensiven Sport." Anna-Maria erklärte, dass ein gesunder Lebensstil für sie völlig ausreiche, um fit zu bleiben. Sie selbst habe noch nie eine Waage besessen und halte langfristig nichts von übermäßigem Kalorienzählen. "Ich denke, viele essen einfach das Falsche", fügte sie mit einem Augenzwinkern hinzu.

Anna-Maria stammt aus der bekannten Familie Lewe, zu ihren ebenfalls prominenten Geschwistern zählen etwa die Sängerinnen Sarah Connor (44) oder Lulu Lewe. Anna-Maria wird wegen ihrer offenen Art in den sozialen Medien geschätzt. Sie gewährt immer wieder private Einblicke in ihren Alltag als Mutter von acht Kindern und Ehefrau eines Rappers. Auch in einem gemeinsamen Podcast lässt das Paar, das seit 2012 verheiratet ist, die Fans unmittelbar am Familienleben teilhaben.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido im März 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Lulu Lewe, Summer Terenzi und Anna-Maria Ferchichi

