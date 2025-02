Anna-Maria Ferchichi räumt mit Gerüchten über offene Ehe auf

Anna-Maria Ferchichi (43) hat in der allerersten Folge ihres neuen Podcasts "Zwischen Dubai und Köln" erstmals Gerüchte kommentiert, die besagen, ihr Ehemann Bushido (46) habe eine "offene Ehe" vorgeschlagen. Gemeinsam mit ihrer engen Freundin Kim sprach die achtfache Mutter am 25. Februar über die missverständlichen Schlagzeilen, die sogar bis in ihre Wahlheimat Dubai vorgedrungen waren. "Ich dachte, ich spinne", reagierte Anna-Maria auf die Behauptung und stellte klar, dass die Aussage ihres Mannes nichts mit ihrer Beziehung, sondern einzig mit ihrem gemeinsamen Interesse an Reality-TV zu tun habe. Bushido und Anna-Maria schauen gerne Das Sommerhaus der Stars und Co. und als er dann eine Folge heimlich alleine weiter geschaut habe, sei seine Frau davon ein wenig enttäuscht gewesen. Bushido hätte daraufhin, lediglich im Scherz, – bezogen auf TV-Sendungen – gesagt: "Ich würd' mir 'ne offene Ehe wünschen."

Solche Bemerkungen, die eigentlich nichts mit ihrer Beziehung zu tun haben, hätten dennoch für großes Aufsehen gesorgt, verriet Anna-Maria im Podcast weiter. Freunde des Paares seien auf das vermeintlich neue Ehemuster angesprochen worden – ein Trainer in Dubai habe sogar einer ihrer Freundinnen Fragen dazu gestellt. "Das ist mir dann doch unangenehm", gestand die Bloggerin. Dabei stellte sie im Gespräch mit Kim klar, dass in ihrer Ehe kein Platz für solche Konzepte sei: "Hätte ich eine [offene Ehe], dann würde ich das sagen. So sind wir einfach, dann wäre es mir auch egal." Ihrer Freundin zufolge sei die Liebe zwischen Anna-Maria und Bushido so stark, dass solche Spekulationen gar nicht zu ihnen passen würden: "Eure Ehe ist euch heilig."

Anna-Maria und Bushido teilen ihr Familienleben seit 2012 – die beiden haben acht gemeinsame Kinder und sind im letzten Jahr nach Dubai gezogen, wo sie mit Familie und Freunden eine neue Heimat gefunden haben. Anna-Maria ist nicht nur Ehefrau, sondern auch Influencerin und gewährt ihren Followern regelmäßig Einblicke in das Leben der Großfamilie. Mit Bushido, der die Schlafanzüge seiner Frau nicht leiden kann, teilt sie zudem einen weiteren Podcast mit dem Titel "Im Bett mit Anna-Maria & Anis Ferchichi", in dem sie offene Gespräche über Beziehungen und Alltag führen. Doch während dort der Fokus oft auf der Ehe liegt, zeigt ihr neues Projekt mit Kim eine andere Seite von Anna-Maria – humorvoll, direkt und manchmal auch überraschend.

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Bushido und Anna-Maria Ferchichi im September 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Drillingen, Mai 2023

