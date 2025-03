Ehrliche Worte: Cathy Hummels wurde schon oft enttäuscht

Cathy Hummels (37) ist bekannt dafür, des Öfteren einen ehrlichen und offenen Einblick in ihr Leben zu geben. Auf LinkedIn sprach die Influencerin nun mal nicht über ihren Alltag als Mama, sondern über ihre beruflichen Erfahrungen in der Eventbranche. Die Moderatorin erklärte, dass sie sich oft "ausgenutzt" fühle, da es bei vielen Projekten an Verlässlichkeit fehle. "Ich werde geghostet", schildert die Ex-Frau von Mats Hummels (36) in ihrem Beitrag. Besonders schmerzlich sei es, wenn nach vielversprechenden Gesprächen und großen Ideen plötzlich Funkstille herrsche. "Ich frage mich dann: War das alles nur Gerede?", gesteht Cathy ehrlich.

Mit Kritik habe Cathy lange nicht umgehen können. Inzwischen habe die Unternehmerin aber dazugelernt und sehe konstruktive Rückmeldungen mittlerweile als Chance, um sich weiterzuentwickeln. "Mittlerweile nehme ich konstruktive Kritik dankend an, denn offene und klare Kommunikation ist das A und O", erklärt die Geschäftsfrau weiter. Sie wünsche sich, dass man in der Eventbranche mehr auf direkte Kommunikation setzen würde – diese müsse auf beiden Seiten erfolgen. "Ich möchte mich auf mein Gegenüber verlassen können – genauso wie mein Gegenüber auf mich", betont die 37-Jährige abschließend in ihrem Post.

In den vergangenen Jahren musste Cathy auch in ihrem Privatleben einige Enttäuschungen hinnehmen. So scheiterte ihre Beziehung mit Mats nach sieben Jahren Ehe und der Geburt ihres Sohnes Ludwig (7). 2023 gestand die einstige Moderatorin von Kampf der Realitystars, dass ihre Ehe bei ihr unschöne Spuren hinterlassen habe. "Es hat meinem Selbstbewusstsein geschadet", berichtete sie damals gegenüber Désirée Nick (68) im Podcast "Golden Gossip Girl". Cathy sei immer nur "die Frau von" gewesen und nicht für ihren eigenen Namen bekannt gewesen, was sie belastet habe.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Oktober 2024

Getty Images Mats und Cathy Hummels, April 2016

