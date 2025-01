Schwangere Siria Longo enthüllt das Geschlecht ihres Babys

Siria Longo wurde vor allem durch ihre Rolle als Verführerin bei Temptation Island V.I.P. bekannt. Ihr Liebesglück fand sie allerdings außerhalb der Show. Und nicht nur das: Im vergangenen Monat plauderte sie zudem aus, dass sie und ihr Partner ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Auf Instagram teilt sie nun Eindrücke der Gender-Reveal-Party. In einigen Clips sind sie und ihr Partner zu sehen, wie sie einen großen Ballon zum Platzen bringen. Heraus fällt rosa Konfetti – die werdenden Eltern bekommen also ein kleines Mädchen. Daraufhin können sie sich vor Freude nicht mehr halten: Sie jubeln und Siria springt in die Arme ihres Partners.

Doch bei aller Freude über ihren zukünftigen Nachwuchs war dieser eigentlich noch gar nicht so richtig geplant, wie die TV-Bekanntheit im Dezember gegenüber Promiflash ausplauderte. Als sie den Schwangerschaftstest machte, sei sie sehr sicher gewesen, dass er sowieso negativ sein würde. "Ich habe es alleine auf der Arbeit erfahren, habe in der Mittagspause einen Schwangerschaftstest gemacht und gleich wieder in die Schachtel gelegt, weil ich so sicher war, dass er negativ ausfallen würde", erinnert sie sich. Nach der Mittagspause habe sie dann erneut in die Packung geschaut und sei schockiert über das positive Ergebnis gewesen. Sie rief dann ihren Partner an – und der freute sich wie verrückt.

Nach ihrer Teilnahme an der Treuetest-Show suchte Siria 2023 in der österreichischen Kuppelshow "Match in Paradise" nach ihrem Mann fürs Leben. Doch erst abseits des Reality-TV klappte es für die Beauty mit den Männern: Im Juni 2024 machte sie ihre Beziehung zu Alessio offiziell. Rund ein halbes Jahr später teilte sie dann einen süßen Clip im Netz. Darin ist zu sehen, wie sie und ihr Liebster kleine Babysöckchen in die Kamera halten. "1 + 1 = 3", schrieb sie dazu und ergänzte: "Mama und Papa freuen sich so auf dich."

Instagram / siriapl Alessio und Siria Longo im Januar 2025

Instagram / siriapl Siria Longo und ihr Partner Alessio, Juli 2024

