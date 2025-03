Krankenwagen gerufen: HealthyMandys Sohn verschluckte sich

Die Influencerin HealthyMandy (30) und ihr Mann FitnessOskar (34) freuten sich im Mai des vergangenen Jahres über die Geburt ihres Sohnes. Am Samstag mussten die stolzen Eltern dann um die Gesundheit ihres kleinen Schatzes bangen. Auf Instagram berichtet Mandy nun von ihrer Horrorerfahrung: "Ich hatte immer Angst davor, dass so etwas passiert: Unser Sohn hat sich vorgestern verschluckt. [...] Wir haben sofort den Krankenwagen gerufen", berichtet sie ihren Followern. Beim Spielen habe ihr Sohn plötzlich angefangen zu weinen und schwer Luft bekommen: "Er hat einen ganz komischen Ton gemacht und ich habe ihn sofort hochgenommen und auf den Rücken geklopft." Sie habe direkt gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt.

Auch ihre Freundin, die zu Besuch war, hat sofort reagiert und den Notarzt verständigt. Während sie auf die Sanitäter gewartet haben, bekam es Mandy mit der Angst zu tun. "Er hat richtig doll geweint. Ich hatte das Gefühl, dass er blau geworden ist. Aber das kann auch deswegen sein, weil ich richtig unter Panik stand", erinnert sich die junge Mutter an den schrecklichen Vorfall. Nach 12 Minuten wurden die besorgten Eltern dann erlöst: Der Notarzt kam an und die Mediziner haben ihren kleinen Sohn versorgt. Bis jetzt weiß Mandy jedoch immer noch nicht, was ihr kleiner Schatz verschluckt hat. Nun will sie dringend einen Erste-Hilfe-Kurs für genau solche Situationen belegen.

Das Elternsein bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich, über die Mandy auf ihrem Social-Media-Profil ganz offen berichtet. Vor wenigen Wochen äußerte sich die Influencerin ehrlich über ihre Probleme beim Stillen. "Ich habe ein Problem: Seit vier Tagen beißt mein Sohn mir beim Stillen in die Brust", erzählte die 30-Jährige ihren Followern und erklärte: "Er ist jetzt mittlerweile neun Monate alt [...] und hat schon zwei Zähne. Er beißt dann zu und zieht weg – und er findet das auch noch richtig witzig."

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar und HealthyMandy im November 2024

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy mit ihrem Sohn, Influencerin