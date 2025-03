Guter Zweck: Kylie und Jason Kelce verlosen Abendessen

Kylie Kelce (32) und ihr Ehemann Jason Kelce (37) bieten ihren Fans die Möglichkeit auf ein ganz besonderes Erlebnis – und das für einen guten Zweck. Im Rahmen einer Auktion können Fans ein Abendessen mit dem früheren NFL-Star und seiner Frau in Philadelphia gewinnen. Die Auktion findet im Zuge der Benefizveranstaltung Night of Too Many Stars statt, die am 31. März im Beacon Theatre in New York abgehalten wird. Mit den Einnahmen wird die Organisation Next for Autism unterstützt, die sich für Menschen mit Autismus einsetzt. "Jason und ich haben ein Dinner mit uns beiden als Auktionsgegenstand eingereicht", erklärte Kylie in ihrem Podcast "Not Gonna Lie" begeistert.

Die Veranstaltung, die von Comedian Jon Stewart (62) moderiert wird, bietet nicht nur die einmalige Gelegenheit, ein Abendessen mit der Kelce-Familie zu ersteigern, sondern auch ein humorvolles Abendprogramm. Zahlreiche bekannte Stars wie Drew Barrymore (50), Chris Rock (60) und Adam Sandler (58) haben bereits ihre Teilnahme zugesagt. Kylie, die das Event im vergangenen Jahr besuchte, zeigte sich tief beeindruckt: "Die Comedians waren großartig und es war inspirierend, zu sehen, wie viele Menschen ihre Zeit und ihren Humor für eine so wichtige Sache einbrachten." Für Kylie und Jason ist die Unterstützung der Autismus-Gemeinschaft eine Herzensangelegenheit.

Das Paar lebt seit über einem Jahrzehnt in Philadelphia, wo Jason 13 Jahre lang für die Eagles Football spielte. Obwohl er mittlerweile im Ruhestand ist, bleibt die Stadt ein wichtiger Teil ihres Lebens. Jason wird oft in seinen Lieblingsrestaurants in South Philly gesichtet und genießt die lokale Küche. Kylies Humor kam in ihrem Podcast ebenfalls nicht zu kurz: "Auch, wenn das Gespräch mit uns vielleicht langweilig ist, das Essen ist garantiert fantastisch." Ihrer tiefen Verbundenheit zur Stadt und deren Community verleihen sie mit ihrem Engagement für die Auktion einmal mehr Ausdruck.

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore und Adam Sandler im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Anzeige