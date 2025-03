Nach Streit: Jimi bekommt von Ochsenknechts zweite Chance

Jimi Blue Ochsenknecht (33) ist zurück in der erfolgreichen Realityshow Diese Ochsenknechts. Nachdem es im vergangenen Jahr zu einem öffentlichen Familienstreit gekommen war und sich der Schauspieler aus der Show zurückgezogen hatte, ist er nun wieder Teil des Formats. "Es ist schön, wieder mit der Familie vor der Kamera zu stehen", sagte Jimi während einer Pressekonferenz zum Auftakt der vierten Staffel in Anwesenheit von Promiflash. Besonders seine Mutter, Natascha Ochsenknecht (60), zeigte sich sichtlich erleichtert: "Es ist schön, dass wir jetzt alle hier sitzen, dass wir Spaß haben, dass wir lachen und dass wir jetzt eigentlich wieder jeden Tag voneinander hören."

In den Monaten der Abwesenheit hatte Jimi die Gelegenheit genutzt, um sich auf sich selbst zu konzentrieren und seine mentale Gesundheit zu stärken. "Ich wollte mich mental um mich kümmern", erklärte er. Nun fühle er sich bereit, wieder Vollgas zu geben – sowohl vor der Kamera als auch in seinem weiteren beruflichen Leben. Die Fans dürfen sich dabei auf eine neue Seite des Schauspielers freuen. "Ihr bekommt einen emotionalen Jimi zu Gesicht", kündigte er an. Auch seine Fehler aus der Vergangenheit akzeptiert er mittlerweile deutlich: "Ich stehe zu meinen Fehlern und werde in Zukunft versuchen, es besser zu machen."

Jimi Blue Ochsenknecht war in den vergangenen Jahren nicht nur aus der Serie, sondern auch teilweise aus der Öffentlichkeit zurückgetreten, nachdem es in seiner Familie immer wieder Spannungen gegeben hatte. Der Schauspieler und Musiker, der 2021 Vater wurde, nimmt seit Jahren unterschiedliche Rollen in seinem Leben ein – vom Unternehmer bis zum Realitystar. Momentan scheint er sich auf einen Neuanfang zu konzentrieren und setzt dabei auf Sport und mentale Stärke. "Mir geht es momentan sehr gut", resümierte er dabei selbstbewusst. Ob die wiederhergestellte Harmonie langfristig bestehen bleibt, wird sich in der neuen Staffel von "Diese Ochsenknechts" zeigen.

Getty Images Natascha, Jimi Blue und Cheyenne Ochsenknecht (v.l.) bei "Let's Dance" in Köln

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Musiker

