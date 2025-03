Doch keine Versöhnung mit Jimi Blue? Cheyenne rudert zurück

Sind die Fronten zwischen Jimi Blue Ochsenknecht (33) und seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht (24) immer noch verhärtet? Zur Freude vieler Fans wird der Schauspieler nach zwei Staffeln erstmals wieder Teil der Familien-Doku Diese Ochsenknechts sein. Viele deuteten das als ein Zeichen, dass der Familienkonflikt aus der Welt geschafft ist. In ihrer Instagram-Story zeigt sich Cheyenne aber weniger versöhnlich. Auf eine Follower-Aussage, dass Familie über allem stehe, reagiert das Model folgendermaßen: "Familie sicher nicht über alles. Familie ist nicht immer Familie. Nur weil man Familie ist, heißt es nicht, dass man jeden Fehler verzeihen muss. Merkt euch das."

Ob die Wahl-Österreicherin damit auf ihren Bruder anspielt, ist nicht ganz sicher – einen Namen nennt sie nicht. Möglicherweise könnte die Blondine ihre harten Worte auch an ihren Vater Uwe Ochsenknecht (69) richten. In einer Frage-Antwort-Runde auf Social Media hat sie laut eigener Aussage aktuell nicht viel zu dem Schauspieler zu sagen. "So ein Mensch passt in meine gesunde Welt nicht rein", offenbarte sie mit Nachdruck. Mehr wolle sie dazu nicht verraten – es hört sich aber ganz danach an, als habe sie aktuell wohl keinen Kontakt zu ihrem Papa.

Während bei Cheyenne Familie gerade ein heikles Thema ist, scheint Jimi im Moment viel daranzusetzen, sein Verhalten der vergangenen zwei Jahre wiedergutzumachen. Während er sich bereits im Jahr 2024 mit seiner Mutter Natascha Ochsenknecht (60) versöhnt hat, arbeitet er aktuell viel an sich selbst. Im Gespräch mit Bild sprach der 33-Jährige über seine Probleme und verriet, sich Hilfe in Form einer Therapie geholt zu haben. "Sie hat mich vor allem darin bestätigt, auf mein Bauchgefühl zu hören. Und das sagte mir damals: Zieh' dich zurück, kümmere dich um dich selbst und komm' erst mal wieder mit dir klar, bevor du andere in dein Leben lässt", erzählte er offen.

Getty Images Uwe Ochsenknecht auf der Berlinale im Februar 2025

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht im Mai 2024

