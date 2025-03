Jimi Blue Ochsenknecht zeigt eine krasse Body-Transformation

Jimi Blue Ochsenknecht (33) sprach zuletzt offen und ehrlich darüber, was für eine schwere Zeit er in den vergangenen zwei Jahren durchgemacht habe. Inzwischen ist er auf einem guten Weg und hat sich Hilfe in Form einer Therapie gesucht. Auch körperlich hat er sich in den vergangenen Monaten stark verändert, wie er in seiner Instagram-Story zeigt. Dort teilt er einmal einen Schnappschuss, der 2024 entstanden ist, bevor er seine Therapie anfing. Ein zweites Foto ist eine aktuelle Aufnahme. "Noch nicht fertig. Vertraue dem Prozess", schreibt er dazu. Der optische Unterschied der beiden Bilder spricht für sich: Offensichtlich hatte der Realitystar vor ein paar Monaten noch einige Kilos mehr auf den Rippen. Heute hingegen ist er deutlich schlanker und durchtrainiert.

Auch seine Familie, der er eigentlich immer sehr nah stand, kam währenddessen nicht mehr an den Sänger heran. Es kam nicht nur zu massiven Unstimmigkeiten mit Mama Natascha Ochsenknecht (60) und Schwester Cheyenne, auch zu seiner Tochter Snow Elanie Koc (3) brach Jimi den Kontakt ab. In einem Interview mit Bild versuchte er kürzlich, seinen Fans zu erklären, was los gewesen war. "Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass mein Leben nicht so läuft, wie ich es mir mal vorgestellt hatte – und das hat mich total überfordert im Kopf", erklärte er und fügte hinzu: "Man kann sicher sagen: Das war eine Art von Burn-out. Ich war total abgestumpft, habe gar nichts mehr gefühlt, saß zu Hause, habe an die Decke gestarrt und Musik gehört."

Auch zu seiner Tochter sucht der 33-Jährige inzwischen wieder aktiv Kontakt. Im Dschungelcamp plauderte seine Ex-Partnerin und Snows Mutter Yeliz Koc (31) ein wenig aus dem Nähkästchen und verriet, dass sich ihr jahrelang sehr schlechtes Verhältnis auf einem guten Weg befinde. "Er hat sich jetzt gemeldet, nachdem er nicht mehr mit seiner Freundin zusammen ist. Er kommt jetzt ab und zu vorbei", erzählte sie.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im März 2025

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

