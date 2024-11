Supersexy: Kendall Jenner enthüllt sich für Oben-ohne-Fotos

Vorsicht, heiß! Kendall Jenner (29) ist auf ihrem neuesten, freizügigen Post ein einziger Hingucker. Auf Instagram teilte das Model eine ästhetische Fotostrecke von Schwarz-Weiß-Bildern, auf denen kein einziges Kleidungsstück zu erkennen ist. Während sie ihre Brüste nur mit ihren Armen, die sie um ihren Körper schlingt, bedeckt, starrt Kendall direkt in die Kamera. Ihr Körper ist dabei bis zum Bauchnabel zu sehen. Ein Detail fällt außerdem besonders auf – und zwar trägt der Reality-TV-Star nun einen kurzen Bob.

Die Fans der 29-Jährigen rasteten bei diesen Anblicken schier aus. Sie überfluteten die Kommentarspalte mit Lob für die Beauty. "Das schönste Mädchen auf dem Planeten Erde", schwärmte ein Follower und eine weitere Person betitelte die Fotos als "Meine drei Lieblingsbilder aller Zeiten". Sogar Kendalls Topmodel-Bestie Gigi Hadid (29) ließ es sich nicht nehmen, ihre Unterstützung zu zeigen. Sie kommentierte den Beitrag mit einem simplen "Ja!"

Zuletzt zeigte sich Kendall zusammen mit ihrer Schwester Kylie Jenner (27) ziemlich sexy auf dem roten Teppich. Bei den Academy Museum Awards im vergangenen Monat posierten die beiden in engen Kleidern. Während Kendall eine schwarze Robe mit asymmetrischen Cut-Outs an ihrem Dekolleté trug, glänzte ihre jüngere Schwester in einem hautfarbenen Kleid, das ab der Hüfte in einen schwarzen Rock überging. Das berühmte Duo schien an diesem Abend richtig viel Spaß zu haben. Kylie teilte auf ihrem Social-Media-Profil ein Video, das die beiden Hand in Hand laufend zeigt und wie sie sich vor Lachen fast nicht mehr halten konnten. Die Unternehmerin betitelte das Video mit dem Wort "Schwesternnacht".

Mert Alas/Calvin Klein/MEGA Kendall Jenner im September 2024

Getty Images Kendall und Kylie Jenner bei der Academy Museum Award Gala, Oktober 2024

