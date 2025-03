Unsicherheit: Selena Gomez fühlt sich oft nicht zugehörig

Selena Gomez (32) und Benny Blanco (37) geben einen ehrlichen Einblick in ihre Unsicherheiten. In einem YouTube-Video, das hinter den Kulissen beim Dreh des Musikvideos zu ihrem neuen Song "Younger And Hotter Than Me" entstand, verraten die zwei Verlobten, dass auch sie einige Dinge umtreiben, bei denen sie sich unwohl fühlen. So gibt Selena beispielsweise zu, dass sie sich trotz ihrer Berühmtheit oft nicht zugehörig fühle: "Ich bin so schlecht auf Partys. Ich sitze in der Ecke und rede mit der Person, die ebenfalls allein ist." Auch Benny spricht darin offen über seine Selbstzweifel: "Wir alle haben Momente, in denen wir unsicher sind, egal wer wir sind."

Selena und Bennys Song "Younger And Hotter Than Me" ist Teil ihres gemeinsamen Albums "I Said I Love You First", das am Freitag erscheint und den Turteltauben zufolge dazu beigetragen habe, dass sich das Paar noch besser kennenlernen konnte. "Durch die Entstehung von 'I Said I Love You First' konnten Benny und ich so viele Seiten von uns als individuelle Menschen und als Paar erkunden", schwärmte Selena auf Instagram vor wenigen Tagen. Die "Come and get it"-Interpretin habe sich noch nie zuvor so respektiert, gesehen und geschätzt in einer Beziehung gefühlt.

Die Liebesgeschichte von Selena und Benny geht weit zurück. 2013 trafen die Schauspielerin und der Musikproduzent erstmals aufeinander – mehr als Freundschaft sei damals aber noch nicht zwischen ihnen gewesen. Einige Jahre danach arbeiteten sie an einem Musikprojekt zusammen – und da sprang der Funke schließlich über. Kurze Zeit später habe für Benny festgestanden, dass Selena die Richtige für ihn sei. "Das ist meine Frau", soll er damals seiner Mutter nach einem Treffen erklärt haben, wie er Interview Magazine berichtete. Nun sind die beiden verlobt und planen ihre Hochzeit – Selena träumt von einer romantischen Vermählung im Garten.

Instagram / selenagomez Musikproduzent Benny Blanco mit Selena Gomez, Sängerin

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, 2024

