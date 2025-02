So lernten sich Selena Gomez und ihr Benny Blanco kennen

Selena Gomez (32) und Benny Blanco (36) gelten als absolutes Traumpaar und sind inzwischen sogar verlobt. Im Gespräch mit Interview Magazine lässt der Musikproduzent nun das Kennenlernen mit der Sängerin Revue passieren. "Ihre Mutter arrangierte ein Treffen zwischen uns beiden. Das war genau zu der Zeit, als ich groß wurde und sie noch keine Sängerin war", erinnert er sich an ihre erste Begegnung im Jahr 2013. Damals sei aber alles rein freundschaftlich geblieben. Erst viele Jahre später, als sie wieder gemeinsam an einem musikalischen Projekt arbeiteten, habe sich das geändert. Selena habe sich dabei zuerst verliebt – und ihr Zukünftiger habe keinen blassen Schimmer gehabt. Nach einem gemeinsamen Abendessen habe es ein zweites Treffen gegeben, bei dem Benny endlich verstanden habe, dass Selena ihn mochte, und auch er habe sich unsterblich verliebt. Nach dem Date sei er sich sicher gewesen, in der Schauspielerin die Richtige gefunden zu haben. "Das ist meine Frau!", habe er damals gegenüber seiner Mutter klargestellt.

Seither sind Selena und ihr Benny unzertrennlich – zwischen ihnen hat es wohl von Beginn an gepasst. "Es fühlte sich einfach anders an. Ich wusste, dass ich die richtige Person gefunden hatte", erklärte der Musikproduzent im Gespräch. Heute arbeiten die beiden nicht nur an ihrer Beziehung, sondern auch an gemeinsamen Musikprojekten. So erscheint am 21. März ihr gemeinsames Album "I Said I Love You" first. Einen kleinen Vorgeschmack gab es für die Fans der Turteltauben bereits. Die Single "Scared Of Loving You" kann bereits auf allen gängigen Streaming-Plattformen gehört werden.

Im vergangenen Dezember teilte Selena mit der ganzen Welt, dass Benny ihr einen Heiratsantrag gemacht hatte. Dazu teilte sie bei Instagram einen Schnappschuss, auf dem sie überglücklich ihren Verlobungsring in die Kamera hält. "Für immer beginnt jetzt...", schwärmte die 32-Jährige zu dem Foto. Offiziell sind die beiden seit Ende 2023 ein Herz und eine Seele. In Interviews loben sich die Only Murders in the Building-Bekanntheit und ihr Auserwählter in den höchsten Tönen. Besonders Benny hat in der Vergangenheit immer wieder deutlich gemacht, dass er sich eine Zukunft mit Selena vorstellen kann.

Anzeige Anzeige

Getty Images Benny Blanco zu Gast bei "The Howard Stern Show"

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Sängerin und Schauspielerin

Anzeige Anzeige