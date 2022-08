Veronica Ferres' Tochter ergattert nächste Hollywood-Rolle!

Lilly Krug startet in Hollywood durch. 2020 verkündete die Tochter von Veronica Ferres (57), dass sie, wie ihre Mutter, Schauspielerin werden will. Für ihren großen Traum zog die Blondine sogar nach Los Angeles, wo sie nicht nur Psychologie studiert, sondern auch eine Schauspielschule besucht. Und das scheint sich gelohnt zu haben. Lilly ergatterte nun zum zweiten Mal eine Rolle in einem Hollywood-Streifen!

In dem Film "Shattered" steht die 21-Jährige gemeinsam mit John Malkovich (68) vor der Kamera. Im Interview mit Gala verriet Lilly, wie es dazu kam. "John Malkovich, der auch Produzent des Films ist, ist ein Freund meiner Mutter. Ich kenne ihn, seitdem ich ein Kind bin", plauderte sie aus. Der Schauspieler habe bereits mit ihr arbeiten wollen, als sie noch 14 Jahre alt war. "Damals war ich noch in der Findungsphase, wollte auch die Schule erst einmal fertig machen", erinnerte sich Lilly. Erst in den vergangenen Jahren habe sie herausgefunden, dass ihr Herz für die Schauspielerei schlägt.

Doch die Rolle in Johns Film ist nicht der erste Erfolg für die 21-Jährige. Bereits vergangenes Jahr wurde Lilly für den Actionthriller "The Plane" gecastet, in welchem auch Gerard Butler (52) mitspielt. "Ich kann immer noch nicht glauben, dass das passiert", teilte sie damals überglücklich auf Instagram mit.

