Deutsche Carrie Bradshaw? Sue Giers sieht das als Kompliment

Sue Giers (56), bekannt als Designerin und Social-Media-Star, wird häufig als die "deutsche Carrie Bradshaw" tituliert. Ein Vergleich, den sie mit einem Augenzwinkern annimmt, wie sie am 28. Mai bei der Premiere der dritten And Just Like That-Staffel gegenüber Promiflash verriet. "Ich sehe das als Kompliment. Sie ist absolut fantastisch und hat sehr viel für uns Frauen bewegt", erklärte sie begeistert auf dem von Sky Deutschland veranstalteten Event. Die 56-Jährige, die auch auf Social Media eine große Fanbasis hat, ergänzte, dass sie sich häufig in den Entscheidungen und im Leben der ikonischen Sex and the City-Protagonistin wiedererkennen könne und führte lachend aus: "Ich spiele immer mit den Narrativen. Genauso wie ich damit spiele, dass ich Beine wie eine 26-Jährige habe."

Doch Sue hat nicht nur eine Verbindung zu der fiktiven Carrie Bradshaw, sondern kennt auch die Frau hinter der Figur – Sarah Jessica Parker (60) – persönlich. Die Unternehmerin plauderte aus, dass sie der Schauspielerin schon mehrfach begegnet ist und sie sogar ausgestattet hat. Eine Erfahrung, die Sue als "aufregend" beschrieb. Besonders beeindruckt zeigte sich die frühere Wolfsburgerin von der Bodenständigkeit des Hollywoodstars. "Sie ist absolut menschlich. Aber natürlich ist es schwierig, zwischen der realen Sarah Jessica Parker und der fiktiven Carrie Bradshaw zu unterscheiden", räumte die Fashionikone ein.

Sue Giers ist in Wolfsburg aufgewachsen und seit vielen Jahren in der Modebranche tätig. 2016 gründete sie mit ihrer Schwester Vanessa Gieser ihre eigene Firma und richtet sich mit Sosue vor allem an Frauen. Auch ihr Content auf Social Media spricht diese besonders an und dreht sich rund um Themen wie zum Beispiel das Älterwerden, Fashion, Liebe und Lifestyle. Privat hat Sue drei Kinder und ist geschieden. Mittlerweile hat sie aber ihr großes Glück gefunden, mit einem Partner, der sie "sieht und wertschätzt." Das betonte die Dreifachmama jüngst auf Instagram.

Instagram / suegiers Modedesignerin Sue Giers, Mai 2025

Instagram / suegiers Modedesignerin Sue Giers, November 2024

