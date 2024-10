30 Jahre Film: Kate Winslet lässt Anfänge Revue passieren

Kate Winslet (49), die vor rund 30 Jahren als Teenagerin ihr Filmdebüt in "Heavenly Creatures" gab, reflektiert über ihre bemerkenswerte Karriere. In einem Interview mit People gab die Schauspielerin zu: "Ich war so etwas wie ein Straßenkind, das Glück hatte." Sie betonte, dass sie aus einfachen Verhältnissen stammt und keine formelle Schauspielausbildung hatte. "Ich komme nicht aus einer reichen Familie. Es gibt keine große Schauspielerdynastie hinter mir. Ich wurde nicht ausgebildet", fügte sie hinzu.

Trotz dieser Umstände entdeckte Kate schon früh ihre Leidenschaft für die Schauspielerei und stellte schnell ihr Talent unter Beweis. Seit ihrem Debüt hat sie in zahlreichen erfolgreichen Filmen mitgewirkt, darunter der Blockbuster Titanic und das gefeierte Drama "Little Children". Für ihre Rolle in "Der Vorleser" erhielt sie einen Oscar und wurde insgesamt sechs weitere Male für den Academy Award nominiert. Zudem gewann sie zwei Emmy Awards für ihre Leistungen in "Mildred Pierce" und "Mare of Easttown". "Der Stolz, den ich empfinde, ist enorm in Bezug auf die Dinge, die ich tun konnte", erklärte der Hollywoodstar.

Die Leinwandschönheit feierte 1997 ihren großen internationalen Durchbruch an der Seite von Leonardo DiCaprio (49) in dem Kinohit "Titanic". Doch obwohl sie dem romantischen Drama ihren Erfolg verdankt, hat sie den Streifen bisher noch nie vollständig gesehen, wie sie kürzlich im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ausplauderte. Zwar habe sie den Blockbuster zweimal angefangen, doch jedes Mal sei etwas dazwischengekommen: "Also nein, ich habe das ganze Ding niemals komplett angeschaut."

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Winslet, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Winslet, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige