Hier fand "Ein sehr gutes Quiz" mit Joko und Klaas statt

Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) haben ihre neue Show "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" an einem überraschenden Ort gestartet: Der Autohof Bad Rappenau Nord an der A6 in der Nähe von Heilbronn wurde zur Bühne für die erste Folge der Show. Mit von der Partie waren zahlreiche Schaulustige, die sich auch spontan als Kandidaten qualifizieren konnten – so sieht es das innovative Konzept der Show vor. Für eine Person gab es gleich einen guten Grund zur Freude: Stolze 100.000 Euro wurden an die Gewinnerin vergeben.

Doch warum ausgerechnet ein Autohof? Joko erklärte in der Show: "Es ist alles da. Man kann essen, man kann trinken – es gibt sogar ein Bikini-Museum." Diese Mischung aus skurriler Location und maximaler Alltagstauglichkeit sei mitentscheidend gewesen, den ungewöhnlichen Drehort zu wählen. Schon im Vorfeld hatte der Sender angekündigt, dass die Orte der Quizshow absichtlich ungewöhnlich sind, um Zuschauer und Teilnehmer gleichermaßen zu überraschen. Weitere Folgen könnten ähnlich ausgefallen werden und Orte wie Baustellen oder Lamaweiden einschließen. Die Auflösung der Locations bleibt dabei bis kurz vor der Sendung ein streng gehütetes Geheimnis.

Das Konzept von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" knüpft an die Pilotfolge an, die Joko und Klaas einst im Rahmen ihrer gewonnenen Sendezeit bei "Joko Klaas gegen ProSieben" präsentierten. Damals sorgte das Duo mit kreativem Chaos und teils absurden Einfällen für großes Aufsehen. Auch ihre aktuelle Show, zu der es zuvor nur den Hinweis gab, dass sie nicht wieder in Berlin stattfinden werde, beweist erneut, warum die beiden Moderatoren so beliebt sind: Neben ihrem Humor setzen Joko und Klaas immer wieder auf überraschende Ideen, die sie vom klassischen Show-Alltag abheben lassen. Mit der momentan laufenden Staffel geht das ungewöhnliche Format somit in die nächste Runde und begeistert Fans mit seinem unverwechselbaren Stil.

Seven.One / Nadine Rupp Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt in der Sendung "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben / Jens Hartmann Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf

