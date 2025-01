Was passiert mit Unternehmen nach Jessica Albas Scheidung?

Jessica Alba (43) und Cash Warren (46) bestätigten vor wenigen Tagen die Trennung. Die Schauspielerin ist Gründerin von Honest Company, mit der ihr Ex-Ehemann ebenfalls verbunden ist. Was wird mit dem Unternehmen und dem Vermögen des Paares passieren? Die Anwältin Marilyn Chinitz, eine Partnerin in Ehesachen bei Blank Rome LLP, die mit dem Fall nicht in Verbindung steht, äußerte sich gegenüber People: "Solange das Unternehmen erfolgreich ist und die Verkäufe gut laufen, warum sollte man dann nicht weiterhin Eigentümer sein? Denn wem nützt es? Es nützt den drei Kindern."

Die Anwältin führt fort: "Sie stehen nicht im Krieg miteinander. Sie sind vielleicht nicht ineinander verliebt, aber sie scheinen in der Lage zu sein, respektvoll miteinander umzugehen." Marilyn stellt die Vermutung auf: "Das werden sie wahrscheinlich auch mit ihrem Unternehmen tun, bis der eine vom anderen aufgekauft werden will." Zudem hat das ehemalige Paar eine Villa in Beverly Hills, die es 2017 gekauft hat. Die Anwältin kann sich vorstellen, dass Jessica und Cash für ihre Kinder in dem Haus bleiben werden. Möglicherweise werden sie das Haus aber auch verkaufen, damit jeder sein eigenes Heim haben kann.

Die "Fantastic Four"-Darstellerin verkündete die Trennung über Instagram: "Ich befinde mich seit Jahren auf einer Reise der Selbstverwirklichung und Transformation – sowohl als Einzelperson als auch in der Partnerschaft mit Cash." Zudem fügte die dreifache Mutter hinzu: "Ich bin stolz darauf, wie wir in den vergangenen 20 Jahren in unserer Ehe gewachsen sind, und es ist nun an der Zeit, dass wir ein neues Kapitel des Wachstums und der Entwicklung als Individuen aufschlagen."

Instagram / jessicaalba Cash Warren und Jessica Alba mit ihren Kids, April 2021

Getty Images Jessica Alba, Schauspielerin

