Prinzessin Beatrice spricht über Frühgeburt von Baby Athena

Prinzessin Beatrice (36) hat bewegende Einblicke in ihre Schwangerschaft mit Tochter Athena Elizabeth Rose gegeben. Die Royal, die ihr zweites gemeinsames Kind mit Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (41) am 22. Januar willkommen hieß, schrieb in einem Essay für die britische Vogue über die vorzeitige Geburt der kleinen Athena. "Nichts bereitet einen wirklich auf den Moment vor, in dem man realisiert, dass das Baby früh kommen wird. Es gibt so wenig Kontrolle. Wird sie gesund zur Welt kommen? Wird es Komplikationen geben? Wie wird man das restliche Familienleben jonglieren, während man versucht, ein winziges Menschlein sicher und wohl zu behüten?", gab Beatrice in dem Artikel einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt.

Athena kam einige Wochen vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt und war winzig klein, wie Beatrice beschreibt: "Ihre Füße waren fast so klein wie die Pfoten eines Plüschhasen meiner älteren Tochter." Nach der Geburt sei die Angst um das neueste Familienmitglied groß gewesen, doch die Unterstützung durch Ärzte und Hebammen habe geholfen. Die Tochter von Prinz Andrew (65) beschrieb die erste Zeit mit ihrer Tochter als herausfordernd: "Es hat mehr als ein paar Wochen gedauert, bis die Tränen der Erleichterung getrocknet waren und sich das Leben mit unserer gesunden Tochter real anfühlte." Neben der kleinen Athena kümmern sich Beatrice und Edoardo um ihre ältere Tochter Sienna und haben ebenfalls Wolfie in ihr Familienleben integriert.

Die Geburt der Mini-Royal machte der britische Königspalast Ende Januar öffentlich. In einem herzlichen Instagram-Post verkündeten sie die Ankunft von Athena Elizabeth Rose. "Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice und Herr Edoardo Mapelli Mozzi freuen sich, die sichere Ankunft ihrer Tochter Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi bekannt zu geben, die am Mittwoch, dem 22. Januar, um 12:57 Uhr geboren wurde", hieß es in der freudigen Nachricht. Die süßen News erfreuten nicht nur die royale Familie, sondern auch die Fans weltweit.

Instagram / theroyalfamily Prinzessin Beatrice' Tochter Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi im Januar 2025

Getty Images Prinzessin Beatrice mit Edoardo bei einer Hochzeit, 2021

