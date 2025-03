Baum gefällt: Robbie Williams siegt im Streit mit Jimmy Page

Robbie Williams (51) hat es mit der Gemeinde von Kensington und Chelsea erneut aufgenommen – und diesmal gewonnen. Laut Daily Mail ließ der Sänger einen großen Ahornbaum auf seinem Grundstück im Londoner Stadtteil Holland Park entfernen. Der Baum, der ursprünglich direkt an der Grenze zum Anwesen seines Nachbarn Jimmy Page stand, wurde laut Experten von einem Pilz befallen und musste gefällt werden. Zwar gab es einen anonymen Einwand gegen die Maßnahme, doch am Ende setzten sich Robbie und sein Baumfachmann durch und erhielten die notwendige Erlaubnis.

Die Fällung des Baumes ist nur ein weiterer Punkt in einer jahrelangen Nachbarschaftsfehde zwischen dem Musiker und dem Led-Zeppelin-Gitarristen. Bereits seit 2014 liegen die beiden im Streit: Damals kritisierte Jimmy, dass Bauarbeiten an Robbies Luxusvilla in der Nähe seiner denkmalgeschützten Residenz "katastrophale Schäden" verursachen könnten. Seither entfachte der Konflikt immer wieder, insbesondere als Robbie 2018 ein unterirdisches Gym und einen Pool bauen wollte. Trotz diverser Einwände von Jimmy entschieden die Behörden mehrfach zugunsten des Take That-Stars.

Robbie hat in der Vergangenheit mehrfach durchblicken lassen, dass ihm die Streitereien mit Jimmy nicht viel Freude bereiten. Der Sänger, der mit seiner Frau Ayda Field und ihren vier Kindern das Anwesen bewohnt, nutzt die moderne Villa nicht nur als Rückzugsort, sondern auch, um Zeit mit der Familie zu verbringen. Jimmy hingegen ist dafür bekannt, großen Wert auf die Erhaltung seines viktorianischen Hauses zu legen, das von Historikern bewundert wird. Beide Stars könnten kaum unterschiedlichere Lebensstile und Prioritäten haben. Vielleicht nähert sich das Nachbarschaftsdrama nun aber dem Ende. Die Fällung des Baumes löst zumindest ein Problem – und womöglich kehrt nun Ruhe ein.

Anzeige Anzeige

Kevin Winter / Staff Jimmy Page 2014 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Anzeige Anzeige