Experte meint: Dieser Star könnte der neue James Bond werden

Wer der nächste James Bond wird, ist wohl die unter Filmfans am häufigsten gestellte Frage. Daniel Craig (57) gab die Rolle schon 2021 nach seinem letzten Film "Keine Zeit zu sterben" ab. Seitdem wird ein Nachfolger gesucht. Wenn es nach dem Bond-Experten Mark O'Connell geht, sollte vor allem ein Schauspieler hoch im Kurs stehen: "Babygirl"-Darsteller Harris Dickinson (28). Aufgrund der Tendenz, noch nicht so bekannte Darsteller für den 007-Agenten auszuwählen, sei der Brite interessant, erklärt er im Interview mit dem Radiosender LBC. Er bringe zudem dank Filmen wie "The Iron Claw" die nötige Erfahrung in Sachen Action mit. Er könnte aber mit 28 Jahren noch ein wenig jung sein.

Allerdings gab es im Bond-Franchise zuletzt eine Veränderung, die sich maßgeblich auf die Entscheidung, wer die Rolle bekommt, auswirken wird. Die langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson zogen sich nämlich zurück und gaben die kreative Rolle an Amazon MGM Studios ab. Diese Entwicklung könnte anderen Schauspielern, die vermutlich schon aus dem Rennen waren, die Tür zum Geheimagentenstatus wieder öffnen, so Mark. "Henry Cavill (41) könnte zurück im Rennen sein. Amazons Wahl könnte sich von der Wahl der Broccolis unterscheiden", überlegt der Experte. Tatsächlich galt Henry schon als ein wenig zu alt für die Rolle, außerdem besitzt er durch seine Darbietungen in Superman und The Witcher schon einen großen Bekanntheitsgrad. Genauso große Chancen könnte aber auch Aaron Taylor-Johnson (34) haben – der Brite galt zuletzt als Favorit.

Vielleicht um sich die Entscheidung leichter zu machen, zog Amazon-Boss Jeff Bezos (61) bereits die Fans zurate. Auf X startete er eine Umfrage und bekam eine deutliche Antwort: Die Bond-Fans wünschen sich Henry als Agenten im Auftrag Ihrer Majestät. Aber egal, wer die Rolle am Ende bekommt, Eines bleibt so, wie es immer war: James Bond ist Brite. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte, dass auch australische Schauspieler wie beispielsweise Chris Hemsworth (41) in Betracht gezogen werden. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail ausplauderte, soll Amazon aber an der gewohnten Nationalität festhalten, genauso wie an der Tatsache, dass 007 bisher immer männlich war.

Getty Images Harris Dickinson, Schauspieler

Getty Images Henry Cavill bei einer Premiere von "The Witcher"

