Amazon hält an Tradition fest: James Bond bleibt ein Brite

Amazon hat sich mit der Übernahme des James Bond-Franchise eine große Verantwortung aufgeladen. Ein Insider verriet nun gegenüber Daily Mail, dass der legendäre Geheimagent auch künftig männlich und britisch bleibt. Diese Entscheidung sei Teil der Vereinbarungen, die die bisherigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson vor dem Verkauf an Amazon getroffen haben. Wer genau in die Fußstapfen von Daniel Craig (57) treten und die ikonische Rolle des Geheimagenten übernehmen wird, bleibt noch offen. Klar ist jedoch, dass Amazon entschlossen ist, die vertraglich festgelegten Traditionen mit modernen Impulsen zu verbinden.

Seit Daniel Craigs Abschied aus der Rolle 2021 verfolgen viele Fans gespannt die weiteren Entwicklungen des Franchise. Obwohl die ehemaligen Produzenten immer wieder betonten, wie wichtig es sei, die Essenz der Figur zu bewahren, gibt es seit dem Deal mit Amazon auch Raum für neue Konzepte und Ideen. So wurde unter anderem Christopher Nolan (54) als möglicher Regisseur ins Gespräch gebracht, und erstmals könnte das Bond-Abenteuer auch als Serie präsentiert werden. Jeff Bezos (61), Gründer von Amazon und bekennender Bond-Fan, fragte kürzlich auf der Plattform X nach Vorschlägen für die Besetzung der Rolle. Namen wie Henry Cavill (41), der bereits bei früheren Casting-Spekulationen genannt wurde, halten die Gerüchteküche weiterhin am Brodeln.

Barbara Broccoli und Michael G. Wilson, die die Rechte an "James Bond" von ihrem Vater und Stiefvater "Cubby" Broccoli übernommen haben, prägten über Jahrzehnte die Entwicklung der ikonischen Figur. Während Barbara in der Vergangenheit betonte, dass Bond mit der Zeit gehen müsse, machte sie zugleich deutlich, dass die Essenz des berühmten Spions erhalten bleiben soll. Diese Balance scheint auch unter der Führung von Amazon im Mittelpunkt zu stehen. Fans fragen sich nun nicht nur, wer Daniel Craig beerben wird, sondern auch, wie Amazon das traditionsreiche Franchise in eine neue Ära führen wird.

Rex Features / ActionPress Daniel Craig in "James Bond: Ein Quantum Trost"

Getty Images Sämtliche James-Bond-Darsteller als Wachsfiguren im Madame Tussauds in Berlin

