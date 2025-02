Amazon-Filmstudio übernimmt Produktion von "James Bond"-Film

Ein überraschender Wechsel in der Welt von James Bond sorgt für Gesprächsstoff: Barbara Broccoli und Michael G. Wilson, die bisherigen Produzenten der ikonischen Filmreihe, haben angekündigt, sich zurückzuziehen. Während sie weiterhin Miteigentümer des Franchise bleiben, wird künftig Amazon MGM Studios die kreative Kontrolle übernehmen. Diese Ankündigung kommt fast zwei Jahre nach Amazons Übernahme von MGM im Jahr 2022. Michael erklärte in einem Statement, das unter anderem tag24 vorliegt, er wolle sich nach fast 60 Jahren in der Filmbranche auf Kunst und gemeinnützige Projekte konzentrieren. Barbara betonte, sie wolle künftig anderen Projekten Vorrang geben.

Mit dieser Entscheidung könnte sich der Kurs der Agentenfilme grundlegend ändern. Amazon-Chef Jeff Bezos (61) heizte selbst die Diskussion über einen neuen Bond-Darsteller unmittelbar nach der Bekanntgabe via X, ehemals Twitter, an: "Wen würdet ihr als nächsten Bond wählen?" Bereits seit Längerem wird über den Nachfolger von Daniel Craig (56) spekuliert, der nach fünf Filmen seine Rolle als 007 an den Nagel gehängt hat. Namen wie Aaron Taylor-Johnson (34), James Norton (39) und Theo James (40) kursieren in den Medien, doch bisher ist eine Entscheidung ausgeblieben. Amazon, das bereits mit der Übernahme der Der Herr der Ringe-Serienrechte große Ambitionen im Unterhaltungsbereich zeigte, steht nun vor der Herausforderung, die Erfolgsreihe in eine neue Ära zu führen.

Für die Halbgeschwister Barbara und Michael endet damit nicht nur ein Kapitel als Produzenten, sondern auch ein Stück Familiengeschichte. Ihr Vater, Cubby Broccoli, hatte das Franchise einst gegründet und über Jahrzehnte hinweg zum Erfolg geführt. Barbara und Michael traten als Team in seine Fußstapfen und hielten die Filmreihe auch nach seinem Tod 1996 auf Erfolgskurs. Ihre Arbeit brachte nicht nur Kassenschlager hervor, sondern prägte auch das Bild des kultigen Geheimagenten nachhaltig. In Interviews betonte Barbara immer wieder, wie sehr ihr die Verbindung zwischen Tradition und Innovation am Herzen liegt.

Getty Images Michael G. Wilson und Barbara Broccoli, November 2024

Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

