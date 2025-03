Herzogin Meghan kuschelt auf Foto mit Archie und Lilibet

Seit ein paar Monaten ist Herzogin Meghan (43) auf Instagram aktiv und teilt regelmäßig Content mit ihren rund 2,6 Millionen Followern. Auch private Einblicke aus ihrem Alltag als zweifache Mutter sind dabei. Ihr neuester Schnappschuss zeigt die Ehefrau von Prinz Harry (40) jetzt mit ihren beiden Kindern Prinzessin Lilibet (3) und Prinz Archie (5). Zwar sind die zwei nur von der Seite zu erkennen, dennoch hält das seltene Foto einen rührenden Moment zwischen dem Trio fest: Während sich ihr Sohn an das Bein seiner Mama klammert und Meghan liebevoll ihren Arm um ihn legt, trägt sie die kleine Lilibet, die ein Körbchen in ihrer Hand hält. "Jeder Tag ist eine Liebesgeschichte", kommentiert die Suits-Bekanntheit das Bild.

Schon vor ein paar Tagen teilte Meghan ein Foto ihrer Kinder – auf dem jedoch deutlich weniger von den Kleinen zu sehen war. Die Aufnahme zeigte lediglich die Hände und Füße von Lilibet und Archie sowie einen Korb mit selbst gepflückten Erdbeeren. In ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan" betonte die Familienmutter, dass sie eine nostalgische Verbindung zu Obst und dessen Verarbeitung habe: "Meine Großmutter hat früher Apfelbutter gemacht und ich liebe die Vorstellung, dass meine Kinder irgendwann den Duft von langsam köchelndem Obst mit zu Hause verbinden."

Seit Meghan und ihr Mann Harry 2020 Großbritannien und dem britischen Königshaus den Rücken kehrten, leben die beiden eher zurückgezogen in ihrem Anwesen in Montecito. Nicht nur ihre Kinder halten die Eheleute seither weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus, auch sie bleiben laut ihren Nachbarn lieber privat. "Harry und Meghan geben sich nicht mit normalen Leuten ab, sondern nur mit der Oberklasse", behauptete ein Anwohner in der Doku "Harry: Der verlorene Prinz" und ergänzte: "Ich persönlich denke nicht, dass Meghan ein Gewinn für unsere Gemeinschaft ist. Sie geht nicht wirklich aus oder beteiligt sich an der Gemeinde."

Instagram / meghan Prinzessin Lilibet, Herzogin Meghan und Prinz Archie, März 2025

ZUMA Press Wire / Zuma Press / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2023

