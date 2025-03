"Make Love, Fake Love" war für Oliver "lustiger Fiebertraum"

Oliver Ginkel, bekannt aus der Reality-Show Make Love, Fake Love, hat sich in einem TikTok-Beitrag ausführlich zu seiner Zeit in der Show geäußert. "Die Zeit in der Villa war der reinste Fiebertraum", erklärte er, fügte jedoch hinzu, dass es ein "lustiger Fiebertraum" gewesen sei. Während der Dreharbeiten habe er nicht nur viele neue Erfahrungen gesammelt, sondern auch die Gelegenheit gehabt, andere Sichtweisen und seine eigene Gefühlswelt besser kennenzulernen. Besondere Momente wie das Schreiben eines Liebesbriefs und einer Flaschenpost hätten ihm geholfen, aus seiner Komfortzone auszubrechen. "Ich zähle mich zu denjenigen, die krass über sich hinausgewachsen sind", so Oliver weiter.

Trotz des anfänglichen Gefühlschaos beschreibt er das Format rückblickend als eine Bereicherung. Oliver, der sich zunächst als schüchternen und verkopften Typen bezeichnete, blühte während der Show auf und zeigte ungeahnte Facetten von sich. Doch dafür zollt er auch seinen Mitstreitern Respekt – unabhängig von Sympathien oder Streitigkeiten: "Egal, wie sehr ihr da drin irgendwen hasst oder nicht... wir sind alles Menschen und jeder hat seinen Teil dazu beigetragen." Seine Transformation während der Show hinterließ bei ihm offenbar Eindruck, und er verspürt inzwischen regelrechte Sehnsucht nach dieser außergewöhnlichen Zeit: "Vielleicht sieht man mich mal wieder in einer Show, weil ich diese Zeit schon sehr, sehr vermisse."

Abseits von "Make Love, Fake Love" ist Oliver vor allem durch seine Nahbarkeit auf seinen Social-Media-Accounts bekannt. Mit seiner offenen und reflektierten Art hat er sich schnell eine treue Fangemeinde aufgebaut. Viele seiner Follower schätzen ihn zudem dafür, dass er offen über persönliche Entwicklungen spricht – sowohl in der Show als auch privat. Die Reality-TV-Erfahrung hat ihm laut eigener Aussage geholfen, neue Seiten an sich zu entdecken: Eine "süßere, mutigere und emotionalere Version" von sich selbst, die er in Zukunft noch mehr zeigen möchte.

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Oliver Ginkel

RTL Die "Make Love, Fake Love"-Kandidaten 2025

