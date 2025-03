Tina Knowles' Ähnlichkeit mit Enkelin Rumi begeistert Fans

Tina Knowles (71), die Mutter von Beyoncé (43), begeistert ihre Fans mit einem alten Schulfoto von sich. Auf Instagram teilte die Designerin ein Bild, das sie als junges Mädchen zeigt, und schrieb dazu: "Ein Monat noch, bis meine Memoiren 'Matriarch' veröffentlicht werden! Kann es kaum erwarten, euch die Geschichte dieses kleinen Mädchens aus Galveston zu erzählen." Besonders Tinas verblüffende Ähnlichkeit mit ihrer Enkelin Rumi (7), der Tochter von Beyoncé und Jay-Z (55), fiel sofort auf.

Tinas Memoiren, die am 22. April erscheinen sollen, erzählen die Geschichte ihres Lebens – von ihrer Kindheit in Texas bis hin zu ihrer Rolle als Mutter und Großmutter. Das geteilte Bild löste Diskussionen unter den Fans aus, weshalb unter dem Post Kommentare wie "Die Gene sind so stark in der Familie Knowles!" zu finden sind. Zahlreiche Familienmitglieder wurden bereits mit Tina verglichen – von Rumi bis zu Solanges (38) Sohn Julez. Dieser fasst aktuell in der Modewelt Fuß und gab kürzlich sein Debüt auf dem Cover der Teen Vogue. In einem früheren Interview mit dem Hello!-Magazine erzählte der heute 17-Jährige: "Meine Oma war der Ausgangspunkt für unsere Liebe zur Mode. Sie hat uns immer inspiriert."

Tina, die früher erfolgreich als Stylistin arbeitete und Bühnenoutfits für Destiny’s Child kreierte, träumt davon, in ihrem neuen Buch ihre Geschichte mit der Welt zu teilen. "Dieses kleine Mädchen aus Galveston hatte keine Ahnung, was das Leben für sie bereithält", schrieb sie weiter zu ihrem Instagram-Foto. So, wie sie früher Bühnenoutfits für ihre Töchter nähte, unterstützt sie heute ihre Enkelkinder, darunter die Zwillinge Rumi und Sir Carter (7) sowie die Teenagerin Blue Ivy (13). Im Interview sagte Julez passenderweise: "Meine Großmutter ist der Dreh- und Angelpunkt der Familie, wenn es um Mode geht." Fans dürfen sich nun auf einen sehr persönlichen Einblick in das Leben der Matriarchin der Knowles-Familie freuen.

Instagram / mstinaknowles Tina Knowles als Schulkind

Getty Images Rumi Carter, 2024

