Tina Knowles teilt Weihnachtspläne mit Beyoncé und Enkeln

Tina Knowles (70), die Mutter der Sängerin Beyoncé (43), hat Einblicke in die Familienpläne für die Weihnachtszeit gegeben. Auf der Fall-Gala des Paley Center for Media erzählte Tina in einem exklusiven Interview mit E! News, wie sie die Feiertage mit den Kindern ihrer ältesten Tochter und ihrem Schwiegersohn Jay-Z (55) verbringen möchte. "Für die Kinder kaufen wir Spielsachen wie jede andere Familie", sagte sie. "Das ist, was ihnen gefällt."

Doch Spielzeug ist nicht das Einzige, was die 70-Jährige vorbereitet: Zu ihren weiteren Feiertagstraditionen gehört das Kochen ihres berühmten Gumbos, eines traditionellen Südstaaten-Eintopfs. "Ich habe ihn gerade zu Thanksgiving gemacht, es kamen so viele Leute vorbei. Einfach gutes Essen, Gesellschaft und Familie", erzählte Tina weiter. Die Großmutter von Blue Ivy (12) sowie den Zwillingen Rumi (7) und Sir (7) lege großen Wert darauf, dass die Familie zusammenkommt und gemeinsame Mahlzeiten teilt.

Tina, deren voller Name Celestine Ann Beyoncé Knowles-Lawson lautet, hat immer betont, wie wichtig Familie für sie ist. Seit ihrer Trennung von Richard Lawson kümmert sie sich intensiv um ihre beiden Töchter Beyoncé und Solange Knowles (38) sowie um ihre Enkelkinder. Ihre enge Beziehung zu Beyoncé spiegelt sich auch in gemeinsamen Projekten wider, bei denen Tina oft hinter den Kulissen tätig ist. So hat sie beispielsweise Kostüme für Destiny's Child entworfen und unterstützt ihre Töchter in ihren Karrieren. Die Feiertage sind für die Familie eine besondere Zeit, in der sie Traditionen pflegen und neue Erinnerungen schaffen.

Getty Images Tina Knowles und Beyoncé im März 2010

Getty Images Beyoncé, Blue Ivy und Tina Knowles 2018

