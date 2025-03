Drei Jahre auf Flucht: Menowin Fröhlich haute aus Knast ab

Die dritte Staffel von Promis unter Palmen ist in vollem Gang. Neben Dramen und Challenges kommen auch einige private Storys der Teilnehmer ans Licht – wie in der sechsten Folge. In dieser lässt Ex-DSDS-Star Menowin Fröhlich (37) eine schwere Zeit Revue passieren – und zwar die in der Vollzugsanstalt. "Es macht mit einem was, wenn man sich eingesperrt fühlt. Du darfst niemandem da drin zeigen, dass du weinst, sonst bist du gef*ckt", erinnert sich Menowin im Gespräch mit Nikola Glumac (29) und Cosimo Citiolo (43) und verrät, dass er damals sogar abgehauen ist: "Es war immer so abwechselnd. Erst eineinhalb Jahre im Gefängnis, dann Flucht – ich bin drei Jahre geflüchtet."

Nähere Details enthüllt der Ex-Sträfling nicht, um keine Schwierigkeiten zu bekommen – weckte damit aber trotzdem das Interesse seiner Mitstreiter. "Das hört sich an wie in einem Film!", behauptet Cosimo. Ihm gibt Menowin nur so viel preis: "Du weißt, wenn du flüchtest und du hast Knastklamotten an, dann können sie dich anzeigen, wegen Diebstahl. Ansonsten ist die Flucht nicht strafbar." Dem Sänger kommt daraufhin direkt eine Idee: "Also dann wäre ich nackt geflüchtet!"

Während der drei Jahre, in denen Menowin versuchte, vom Radar zu verschwinden, traf er auf seine frühere Partnerin. "Dann habe ich auch noch meine Ex-Frau kennengelernt und bin in diesen drei Jahren dreimal Vater geworden", erklärt er gegenüber den beiden Männern. Von seiner Geschichte ist besonders Cosimo begeistert und zollt ihm nickend Respekt: "Krasse Eier hast du, Bruder. Ohne Spaß."

