Jason Statham teilt seltenen Einblick in Familienidylle

Jason Statham (57) gewährt seltene Einblicke in sein Familienglück. Am Dienstag veröffentlichte der "Transformers"-Star eine Reihe von Bildern auf Instagram, die ihn während eines entspannten Familienurlaubs mit seiner Verlobten Rosie Huntington-Whiteley (37) und ihren beiden Kindern an Bord einer luxuriösen Jacht zeigen. Neben einem süßen Paarfoto, das den Schauspieler und das Model in aufeinander abgestimmten weißen Outfits zeigt, teilte Jason auch seltene Schnappschüsse seiner Kinder. Auf einem Bild spielt der Brite mit seinem Sohn Jack und seiner Tochter Isabella auf der Jacht Fangen. Ein weiteres Foto zeigt ihn, wie er seine Kleine spielerisch in die Luft hält.

Die Familie schien während ihrer Zeit an Bord mächtig Spaß zu haben. Wie weitere Fotos, die während ihres Jacht-Urlaubs entstanden sind, zeigen, unterhielten Jason und Rosie ihre Kids mit zahlreichen Aktivitäten. Ihr Sohn Jack durfte beispielsweise hinter dem Steuer des Boots sitzen, während Jason ihm stolz einige Tipps gab. Die Kinder hatten zudem Spaß beim Angeln, planschten im Jacuzzi des Schiffs und genossen die malerische Aussicht auf das Meer.

Jason und Rosie sind schon seit 2009 ein Paar. Trotz der gemeinsamen Jahre haben die beiden bisher noch nicht geheiratet. Ihr Verlobungsring sorgte erstmals 2016 bei den Golden Globes für Aufsehen. Insider berichten jedoch, dass das Paar keinen Druck verspüre, den Gang zum Altar zu wagen. "Wir haben uns so lange auf unsere Arbeit konzentriert, und als Jack kam, haben wir definitiv darüber gesprochen. Wir freuen uns auf diese Zeit. Es hat aber keine große Priorität für uns. Wir sind auch so glücklich", verriet Rosie vor einigen Jahren im Interview mit Extra.

Instagram / jasonstatham Jason Statham und seine Kinder Isabella und Jack im November 2024

Instagram / jasonstatham Schauspieler Jason Statham und seine Tochter Isabella

