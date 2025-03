Justin Bieber klettert oberkörperfrei auf einem Dach herum

Justin Bieber (31) sorgte in den vergangenen Wochen vermehrt für Schlagzeilen durch fragwürdige Auftritte oder kryptische Posts im Netz. Nun scheint der Musiker aber ein paar unbeschwerte Stunden mit seinen Freunden zu verbringen. Wie auf aktuellen Fotos des Sängers zu sehen ist, genießt der Ehemann von Hailey Bieber (28) mit freiem Oberkörper den Ausblick von einem Dach in Los Angeles. Mit einer coolen Sonnenbrille und lässiger Jogginghose von Balenciaga sowie einem Beanie auf dem Kopf wirkt der "Baby"-Interpret währenddessen ziemlich gut gelaunt.

Die entspannte Auszeit kommt nach einer Reihe besorgniserregender Beiträge, die Justin jüngst auf Instagram teilte. Darunter Geständnisse zu "Wutproblemen" und das Gefühl, "unwürdig und wie ein Betrüger" zu sein. Zudem berichtete der Musiker über Selbstzweifel und den Druck, sich an Erwartungen anderer anzupassen. Trotz dieser offenen Worte und allerlei Fan-Spekulationen scheint es in seinem Privatleben aber keine größeren Veränderungen zu geben. Hailey und Justin feierten kürzlich trotz andauernder Krisengerüchte seinen 31. Geburtstag gemeinsam. Die Eheleute teilten sogar bisher ungezeigte Einblicke in das Leben mit ihrem gemeinsamen Sohn Jack.

Privat wird über die Beziehung zwischen Justin und Hailey viel spekuliert. Das Model habe angeblich mit den Herausforderungen seiner Ehe zu kämpfen, liebe Justin aber dennoch bedingungslos. Laut Daily Mail sollen Freunde ihr jedoch geraten haben, sich stärker abzugrenzen und ihm den Laufpass zu geben. "Hailey liebt ihn wahnsinnig, aber Justin ist eine tickende Zeitbombe", behauptete ein Insider gegenüber dem Magazin.

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber, März 2025

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Baby Jack, November 2024

