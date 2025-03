Pedro Pascal dementiert Dating-Gerüchte um Jennifer Aniston

Pedro Pascal (49) hat die Gerüchte um eine mögliche Romanze mit Jennifer Aniston (56) öffentlich dementiert. Nachdem die beiden zusammen beim Verlassen der Tower Bar im Sunset Tower Hotel in West Hollywood gesichtet wurden, spekulierten Fans und Medien ausgiebig über eine mögliche Beziehung. Bei der Premiere zur zweiten Staffel von "The Last of Us" stellte Pedro gegenüber E! Online klar: "Wir sind Freunde und waren mit gemeinsamen Freunden essen. So etwas passiert." Damit beendet der Schauspieler das öffentliche Rätselraten um ihn und die Hollywoodikone.

Trotz der eindeutigen Aussage sorgt das Dinner weiterhin für Gesprächsstoff, da es Bezüge zwischen den beiden Stars gibt, die über freundschaftliche Treffen hinausgehen könnten. Jennifer hatte Pedro erst Anfang des Jahres bei den Critics' Choice Awards auf eine mögliche Gastrolle in ihrer Erfolgsserie "The Morning Show" angesprochen. Auch Co-Star Reese Witherspoon (49) zeigte sich von der Idee begeistert, sodass nur noch die richtige Gelegenheit zu fehlen scheint, um die erhoffte Zusammenarbeit offiziell zu machen. Für die Fans beider Schauspieler ist das allein schon ein Grund zur Vorfreude.

Pedro, der durch seine Rollen in Game of Thrones und nun in "The Last of Us" weltweit gefeiert wird, zieht nicht nur beruflich, sondern auch privat die Aufmerksamkeit auf sich. Connie Nielsen, die mit ihm für "Gladiator II" vor der Kamera stand, schwärmte kürzlich über seine herausragende Persönlichkeit. "Er ist unglaublich: charismatisch, freundlich, charmant und mehr", verriet sie in einem Interview mit HuffPost UK. Jennifer hingegen war mit ihrer lockeren, bodenständigen Art über die Jahre immer wieder Gesprächsthema, unter anderem wegen ihrer strahlenden Freundschaften zu Hollywoodgrößen wie Courteney Cox (60). Ob es rein freundschaftlich bleibt, wenn sie und Pedro künftig vielleicht auch beruflich zusammenarbeiten, wird die Zeit zeigen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Pedro Pascal und Connie Nielsen, November 2024

Anzeige Anzeige