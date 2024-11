Pedro Pascal sei laut Co-Star Connie der "perfekte" Ehemann

Die beiden Hollywoodstars Connie Nielsen und Pedro Pascal (49) spielen in "Gladiator II" ein Liebespaar. Offensichtlich hatte die Schauspielerin ziemlich viel Freude daran, dem beliebten Darsteller etwas näherzukommen. Im Gespräch mit HuffPost UK gerät sie bei diesem Thema nämlich direkt ins Schwärmen. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht beantwortet sie ganz offen, wie er als ihr Ehemann beim Dreh war: "Es war perfekt. Das ist alles, was ich sagen kann."

Wie sich herausstellt, hat Connie dann doch das Bedürfnis, ihren Kollegen noch ein wenig weiter zu thematisieren. Sie setzt ihre Lobeshymne strahlend fort: "Er ist unglaublich: Er ist charismatisch, freundlich, charmant und so vieles mehr. Ich kann gar nicht genug Positives über ihn sagen!" Die Dänin betont zudem, dass es ein wahres "Vergnügen" für sie gewesen sei, die Beziehung der zwei Charaktere in dem Film zum Leben zu erwecken.

Besonders vergnüglich war für Pedro die Darstellung seiner kriegerischen Rolle jedoch nicht immer. Er verriet in einem Interview mit Entertainment Weekly, dass die Kampfszenen mit Paul Mescal (28) wohl ziemlich herausfordernd gewesen seien. Der neue Gladiator-Darsteller habe es ihm so gar nicht leicht gemacht: "Der herausragende und unvergleichliche Aspekt der ganzen Erfahrung war, von Paul Mescal in den Arsch getreten zu werden." Er bezeichnete die Dreharbeiten mit einem Augenzwinkern sogar als "Misshandlung älterer Menschen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Connie Nielsen bei der Premiere von "Gladiator II" in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul Mescal und Pedro Pascal

Anzeige Anzeige