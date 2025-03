Schlaflos: Das nervt Kylie Kelce an ihrer Schwangerschaft

Kylie Kelce (33), Ehefrau des ehemaligen Football-Profis Jason Kelce (37), hat im Endspurt ihrer vierten Schwangerschaft ganz offen über die Beschwerden gesprochen, die sie aktuell besonders plagen. In ihrem Podcast "Not Gonna Lie" verriet Kylie, dass Schlaflosigkeit zu den schlimmsten Symptomen gehöre, die sie momentan erlebe. "Ich war von 2:30 Uhr bis 6:30 Uhr morgens aus unerklärlichen Gründen wach", berichtete die werdende Vierfach-Mama. Während Jason nachts mehrmals nachgefragt habe, warum sie wach sei, habe Kylie die Stunden mit ihren Gedanken verbracht – und zwischendurch sogar überlegt, etwas Produktives zu tun. Am Ende sei sie doch noch mal eingeschlummert, wenn auch nur kurz: "Mein Wecker klingelte um 6:45 Uhr, also waren es angenehme 15 Minuten."

Die Schlaflosigkeit sei aber nicht das Einzige, was Kylie derzeit zu schaffen mache. In der gleichen Podcast-Episode erklärte sie, dass sie gegen Ende der Schwangerschaft oft schwer Luft bekomme, insbesondere im Sitzen. Außerdem leide sie unter dem bekannten Schwangerschaftsleiden Sodbrennen, während sie gleichzeitig ungewöhnlich viel Lust auf scharfe Speisen entwickelt habe. Offen und humorvoll sprach sie zudem über die unterschiedlichen Methoden, die sie in Betracht ziehe, um die Geburt anzuregen, sobald sie die 38. Schwangerschaftswoche erreicht habe. Sie habe sich dazu schon viele Ratschläge von Ärzten eingeholt: Kräutertees, das Essen von Datteln und sogar Akupunktur. Von einem bekannten Mittelchen werde sie aber die Finger lassen. "Meine Frauenärzte haben mir ausdrücklich davon abgeraten, Rizinusöl zu verwenden", erklärt sie lachend.

Bereits in einer früheren Podcastfolge hatte die bald vierfache Mutter durchblicken lassen, dass das vierte Kind wohl der Abschluss ihrer Familienplanung sei. Ihr "Mädchenteam", bestehend aus Wyatt, Elliotte, Bennett und bald der neuen kleinen Schwester, scheint das Familienglück perfekt zu machen. Ihr Ehemann Jason habe zu dem Ganzen wohl eine ziemlich lockere Einstellung. Laut der 33-Jährigen scherze er stets: "Ich mache alles, was du willst." Die Netz-Bekanntheit und der große Bruder von Travis Kelce sind seit 2018 verheiratet. Ihre drei älteren Töchter kamen 2019, 2021 und 2023 zur Welt.

Instagram / kykelce Jason Kelce und Kylie Kelce im Jahr 2018

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)

