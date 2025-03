Explosiv: Diese Ex-Paare treffen bei "The 50" aufeinander

In der neuen Staffel von The 50 sorgen die Emotionen für Spannungen. Schon in den ersten Minuten treffen einige Ex-Paare aufeinander. Als Realitystar Aleksandar Petrovic (34) auf seine Verflossene Christina Dimitriou (33) trifft, liegen die Nerven blank. "Ich hatte schon Pipi in den Augen. Wenn ich ihn sehe, dann kommt alles wieder hoch, was er mir angetan hat", gesteht die frischgebackene Mama im Interview. Dennoch geben sich die beiden bei ihrem Aufeinandertreffen die Hand. Auch zwischen Kevin Platzer (26) und Gina-Lisa Lohfink (38) bleibt es zunächst freundlich, als sie sich wiedersehen und sich höflich begrüßen. Weniger friedlich verläuft das Wiedersehen zwischen Christina Grass (36) und Marco Cerullo (36). "Oh, ich kotze", entfährt es der Reality-Darstellerin, die sich spürbare Mühe geben muss, die Fassung zu bewahren.

Im Einzelinterview verrät Christina, welche Situation sie zum Ausrasten bringen würde: "Fühlt sich für mich sehr eigenartig an. Triggert er mich, wird es eskalieren. Wenn er hier mit einer anbandelt, habt ihr die Eskalation des Jahrhunderts." Mike Heiter (32) kämpft gemeinsam mit seiner Verlobten Leyla Lahouar (28) um das Preisgeld, trifft allerdings auch auf seine Ex Laura Morante (34). "Es ist eine komische Situation", resümiert der Realitystar. Den Pokal für die meisten Ex-Partnerinnen innerhalb einer Show hat Yasin Mohamed (33) schon jetzt sicher – er trifft auf gleich acht Verflossene! Nikola Glumacs (29) zwei Ex-Flammen Ariel und Laura, die auch die Ex von Mike ist, freunden sich zu Beginn offenbar an und lästern über den Ex von Gloria Glumac (32).

Doch nicht nur zwischen dem einen oder anderen Ex-Paar kommt es zu Spannungen. Auch zwischen den einstigen Freunden Sam Dylan (34) und Georgina Fleur (34) fliegen offenbar die Fetzen. Den Sieg der Show soll sich die einstige Bachelor-Kandidatin durch Handgreiflichkeiten verbauen, wie Bild bereits im September 2024 berichtete. Welche Szenen sich während der Dreharbeiten genau abgespielt haben, wird sich zeigen.

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Realitystar

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

