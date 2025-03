Definiert: Umut Tekin zeigt seine krasse Body-Transformation

Umut Tekin (27) hat in den vergangenen Wochen hart an sich und seinem Körper gearbeitet. Mit Sport und gesunder Ernährung hat es der Realitystar geschafft, ein paar Pfunde abzunehmen. Von seinem Erfolg erzählt der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidat nun auf Instagram. "Ich habe jetzt insgesamt sieben Kilo abgenommen", schreibt er zu einem Video, auf dem er oberkörperfrei posiert und dabei freie Sicht auf seinen definierten Körper gewährt.

Außerdem hat der Ex von Jana-Maria Herz (33) auch gleich einen Tipp für seine Follower parat: "Du brauchst einfach nur zwei Wochen Routine, um deinen inneren Schweinehund zu besiegen." Umuts Beitrag kommt bei seinen Followern gut an. "Wow, mach weiter so, Umut. Du wirst es schaffen", schreibt eine Person in die Kommentare.

Mit seinem Abnehmerfolg steht Umut seiner Freundin Emma Fernlund (24) in nichts nach. Auch die Influencerin verlor in der Vergangenheit Gewicht – sogar stolze 35 Kilo. "Vor einiger Zeit befand ich mich an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich mich nicht wohl in meiner Haut fühlte", schrieb Emma zu Vorher-Nachher-Fotos von sich und fügte hinzu: "Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht die beste Version von mir selbst war."

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin bei den Reality Awards 2024

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Influencerin

