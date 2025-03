Deshalb trägt Dieter Bohlen fast immer seine Sonnenbrille

Camp-David-Shirt, Lederjacke und eine schwarze Sonnenbrille – diese Accessoires verbinden Fans definitiv mit Dieter Bohlen (71). Wie der DSDS-Juror nun im RTL-Interview verrät, erfüllt die dunkle XL-Sonnenbrille jedoch nicht nur optisch einen Zweck: Da der Modern Talking-Star immer noch mit seiner Musik um die Welt tourt, ist er sehr oft sehr müde. "Um elf war das Konzert vorbei, drei Stunden später sind wir schon nach Deutschland zurückgeflogen", berichtet er von einer konkreten Situation und gesteht: "Da dreht sich auch der Magen ein bisschen, der Kreislauf spinnt, die Augen kriegt man kaum auf. Deshalb habe ich eine Sonnenbrille auf."

Dieter ist nicht nur aufgrund seiner diesjährigen Tour viel beschäftigt. Der Entertainer hat auch viele Aufgaben in seiner Rolle als Juror zu erledigen. Nach dem Comeback im vergangenen Jahr läuft nämlich auch in diesem Jahr wieder die Castingshow Das Supertalent. Bereits am 5. April wird die erste Folge auf RTL ausgestrahlt. Dieter nimmt als Urgestein natürlich wieder hinter dem Jurypult Platz. Unterstützung bekommt er wie gewohnt von Bruce Darnell (67) und Ekaterina Leonova (37). Abgerundet wird das Quartett mit dem Comedian Tony Bauer (29), der sich erstmals als Juror versucht.

Dieter Bohlen wurde 1984 als Mitglied des Pop-Duos Modern Talking bekannt. Songs wie "You're My Heart, You're My Soul" oder "Cheri Cheri Lady" wurden schnell zu Nummer-eins-Hits. Auch heute noch, rund 40 Jahre später, erfreuen sich die Lieder des Duos großer Beliebtheit. Vor wenigen Tagen veröffentlichte die US-amerikanische Mega-Influencerin Kim Kardashian (44) auf Instagram ein KI-generiertes Video von sich, das sie in verschiedenen Abschnitten ihres Lebens zeigt. Unter den Clip legte sie keinen geringeren Song als den 80er-Jahre-Hit "Cheri Cheri Lady".

RTL / Stefan Gregorowius Die "Das Supertalent"-Jury 2025

Modern Talking bei der Verleihung der Goldenen Stimmgabel

