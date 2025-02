Dieter Bohlen geht 2025 mit Modern-Talking-Songs auf Tour

Pop-Titan Dieter Bohlen (71) wird 2025 erneut auf Tour gehen und dabei mit seinen Modern-Talking-Hits die Bühnen erobern. Nach seiner erfolgreichen "Bühnen und Schlösser Tour 2024" kündigte er nun größere Konzerte für 2025 an. Der Musiker, der seit Jahrzehnten mit Songs wie "Cheri, Cheri Lady" und "Brother Louie" begeistert, freut sich besonders darauf, seinen Fans ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. "Die Tour 2024 war eine der emotionalsten Erfahrungen meiner Karriere", erklärte Dieter gegenüber Bild und versprach: "2025 wird die geilste Party des Jahres!"

In den letzten Jahren erlebten Hits aus der Feder von Modern-Talking-Schöpfer Dieter auch international einen neuen Aufschwung. Erst kürzlich sorgte die indische Schauspielerin Jennifer Winget für ein Revival von "Cheri, Cheri Lady", als sie den Song in einem Instagram-Video mit ihren über 18 Millionen Followern teilte. Die Streaming-Zahlen schossen in die Höhe, und auch in Ländern wie den USA, Mexiko und der Türkei bleibt der Modern-Talking-Sound zeitlos beliebt. Auf seinen Konzerten zeigt Dieter sein musikalisches Können unter anderem mit Akustik-Versionen auf der Gitarre, am Klavier oder mit seiner Mundharmonika – ein Highlight, das seine Fans besonders schätzen. "Ich spüre wieder mein Musikerblut und freue mich umso mehr, dass meine fantastische siebenköpfige Band mich begleitet", schwärmte das DSDS-Urgestein im Gespräch mit dem Blatt.

Seine alten Modern-Talking-Hits wird Dieter jedoch allein zum Besten geben. Erst im Januar erstickte sein ehemaliger Bandkollege Thomas Anders (61) jede Hoffnung auf ein Comeback des Duos. "Es erfüllen sich nicht alle Hoffnungen im Leben [...], das würde gar nichts bringen", betonte er gegenüber Bild. Zu dem 71-Jährigen habe er keinen Kontakt mehr.

Getty Images Dieter Bohlen, 2024 in Köln

Modern Talking 2000

