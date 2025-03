Hailey und Justin Bieber turteln und genießen Zweisamkeit

Justin (31) und Hailey Bieber (28) wurden bei einem gemeinsamen Frühstück in Santa Barbara gesichtet – nur wenige Tage, nachdem Justin wegen eines "respektlosen" Memes, das er auf Social Media teilte, in die Kritik geraten war. Trotz der Spekulationen um ihre Beziehung wirkt das Paar, wie auf Bildern der Daily Mail zu sehen ist, entspannt und verliebt: Während Justin seiner Frau lachend etwas auf seinem Smartphone präsentiert, strahlt Hailey ihn an. Das Paar, das in lässige Hoodies und dunkle Jacken gekleidet ist, zeigt sich nach dem Essen Händchen haltend und verlässt in herzlicher Umarmung das Lokal.

Zuletzt sprach Grammy-Gewinner Justin in einer Reihe besorgniserregender Beiträge online über Wutprobleme und Selbsthass. Fans und Freunde äußerten ihre Unterstützung – darunter auch Prominente wie Schauspielerin Alyssa Milano (52), die in den Kommentaren schrieb: "Du bist nicht allein." Ein Insider erklärte gegenüber Daily Mail, dass Hailey von engen Freunden geraten wurde, sich aufgrund von Justins instabilem Verhalten von ihm zu distanzieren. Hailey soll trotz allem immer wieder betonen, wie sehr sie ihn liebe und die Hoffnung haben, dass die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes im August 2024 eine positive Veränderung bringe. Der Insider berichtete jedoch, dass diese Veränderung bisher ausgeblieben sei.

Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2018 haben Justin und Hailey einige Höhen und Tiefen als Paar erlebt. Justin, der als YouTube-Wunderkind bekannt wurde, kämpft seit Jahren mit den Schattenseiten seines frühen Ruhms, was sich auch auf die Beziehung zu Ehefrau Hailey auszuwirken scheint. Trotz der Gerüchte um Spannungen in ihrer Ehe betonen Justin und Hailey in der Öffentlichkeit immer wieder ihre Nähe und Liebe – was auch dieser neueste gemeinsame Auftritt unterstreicht.

ActionPress Justin Bieber im Januar 2025

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack

