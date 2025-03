Kanye und Kims Konflikt über Norths Musikkarriere eskaliert

Der Streit zwischen Kanye West (47) und Kim Kardashian (44) um die musikalischen Aktivitäten ihrer Tochter North West nimmt weiter Fahrt auf. Auslöser war die Veröffentlichung des Songs "Lonely Roads Still Go To Sunshine", auf dem die Elfjährige gemeinsam mit P. Diddy (55) und dessen Sohn Christian "King" Combs (26) zu hören ist. Laut der Us Weekly soll Kim durch rechtliche Schritte versucht haben, die Publikation des Tracks zu verhindern, da sie North vor Diddys umstrittenem Image schützen wollte. In einem nun veröffentlichten und später gelöschten Screenshot ließ Kanye Kim wissen: "Zieh in den Krieg. Und keiner von uns wird sich von dem öffentlichen Fallout erholen. Du wirst mich töten müssen."

Kanye, der die Texte der privaten Diskussionen öffentlich gemacht hat, kritisierte sowohl Kim als auch das System, das er als ungerecht ihm gegenüber empfindet. In einer Reihe von seitdem gelöschten Posts auf X behauptete er, keine ausreichenden Mitspracherechte in der Erziehung ihrer vier gemeinsamen Kinder zu haben. Dabei ging er insbesondere auf Norths musikalische Beteiligung ein und erklärte: "Ich will nicht nur meine Kinder sehen, ich muss sie erziehen." Kim wiederum hielt in den veröffentlichten Nachrichten dagegen, sie habe das Markenrecht für Norths Namen, um sie zu schützen, und Kanye habe dem damals zugestimmt. Wie Insider gegenüber The Sun berichteten, sehe Kim es als ihre Pflicht, North vor den Wellen öffentlicher und rechtlicher Kontroversen zu bewahren.

Der Streit ist ein weiteres Kapitel in dem skandalträchtigen Verhältnis zwischen Kanye und Kim, die sich 2022 nach acht Jahren Ehe scheiden ließen. Bereits in der Vergangenheit hatte der Rapper seine Ex-Partnerin öffentlich attackiert, sei es wegen ihrer Beziehung zu Pete Davidson (31) oder ihrer Erziehungsentscheidungen. Kims Fokus liegt inzwischen auf ihrer Karriere. Der 47-Jährige hingegen sorgte zuletzt mit kontroversen Äußerungen und Aktionen immer wieder für Negativschlagzeilen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Tochter North im Restaurant "Nobu" in L.A.

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West, August 2016