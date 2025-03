Neu-Mama Lisa Mantler ist stolz auf ihre Dehnungsstreifen

Ihre erste Schwangerschaft ging auch an Lisa Mantler (22) nicht spurlos vorbei. In einem Instagram-Clip zeigt die TikTok-Berühmtheit ganz offen die Dehnungsstreifen, die auch rund vier Monate nach der Geburt noch an ihrem Bauch zu sehen sind. Die junge Frau will damit deutlich machen: Das ist nichts, wofür man sich schämen sollte – ganz im Gegenteil! "Die nennen sich Kraftzeichen! Habe ich während meiner Schwangerschaft genug Lotion und Öl aufgetragen? Ja! Aber ich habe sie noch. Schäme ich mich? Nein! Ich bin stolz! Dankbar, dass mein Sohn genug Platz da drin hatte."

In dem Video präsentiert Lisa ihren Bauch. Sie lacht und zuckt anschließend mit den Schultern. Dann tritt ihr Ehemann Jonas hinter sie, streichelt ihr liebevoll über die Narben und gibt seiner Liebsten einen Kuss. In den Kommentaren erntet die 22-Jährige dafür eine Menge Zuspruch. Ihre Fans freuen sich, dass die Influencerin so offen über dieses Thema spricht. "Ein Beweis dafür, dass dein Körper ein echtes Wunder bewirken kann", bestärkt sie eine Nutzerin und eine Expertin stimmt ihr in den Kommentaren zu: "Ja, Mama, genau so! Als Hebamme kann ich nur sagen: Diese 'Narben' erzählen eure ganz persönliche Stärke-Geschichte. Keine Scham, nur Stolz!"

In ihrer Rolle als Eltern scheint das junge Paar absolut aufzugehen. Auch die Geburt meisterten die beiden gemeinsam im Team – und berichteten im Anschluss nur Positives! "Ich habe auf natürliche Weise gebärt. Jonas war der beste Motivator. [...] Das war ein echt schönes Erlebnis", erinnerte sich die Zwillingsschwester von Lena Mantler (22) auf Social Media.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa Lisa Mantler im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa Lisa Mantler und ihr Ehemann Jonas, Januar 2025

Anzeige Anzeige