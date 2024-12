So wunderschön war die Geburt ihres Babys für Lisa Mantler

Für Lisa Mantler (22) erfüllte sich vor wenigen Wochen ein Traum. Im November kam ihr Sohn zur Welt. Bisher hielt sich die Influencerin mit Informationen zu ihrem Baby zurück, doch nun schwärmt sie im Netz: "Ich hatte eine richtig schöne Geburt und dafür bin ich sehr dankbar." Ihr Ehemann habe während der Prozedur eine wichtige Rolle gespielt. "Ich habe auf natürliche Weise gebärt. Jonas war der beste Motivator. [...] Das war echt ein schönes Erlebnis", erinnert sich die Schwester von Lena Mantler (22). Dem TikTok-Star ist es gerade deshalb so wichtig, seine positive Erfahrung zu teilen, da im Netz viele Horrorstorys kursieren.

In der Rolle als Mama geht Lisa nun richtig auf. "Ich liebe es so sehr. Es ist das Beste überhaupt", freut sich die gebürtige Stuttgarterin auf Social Media. Besonders die Unterstützung ihrer Familie und Freunde bedeute ihr in dieser Zeit sehr viel. Für die 22-Jährige ist das Ganze allerdings noch ein wenig surreal: "Manchmal kann ich nicht glauben, dass ich Mutter bin, aber ich bin superglücklich und dankbar." Für Lisa ist ihr Nachwuchs allerdings ein privates Thema, deshalb werde sie den Namen ihres Sprosses auch nie öffentlich verraten.

Die Geburt verkündete die Blondine Mitte November mit einem niedlichen Foto ihres Sohnemanns im Netz. Darauf waren Babyfüße zu erkennen, die in kleinen Socken steckten, auf denen "Mini" stand. Die stolzen Eltern zeigten sich in passenden Socken mit den Schriftzügen "Mommy" und "Daddy". Obendrein schrieb Lisa zu dem Bild: "Unsere kleine Familie zu dritt – jetzt ist sie komplett."

Instagram / lisa Lisa Mantler mit ihrem Mann Jonas

Instagram / lisa Lisa Mantler mit ihrem Ehemann Jonas und ihrem Baby, November 2024

