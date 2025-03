"Spinnt der?": Faruk rastet bei GNTM nach Body-Kritik aus

In der heutigen Ausgabe von Germany's Next Topmodel stand für die Männer die Zusammenarbeit mit dem Männer-Magazin Approved an. Dabei lag der Fokus für den Kunden auf gut trainierten Kandidaten, die Power verkörpern. Teilnehmer Faruk zeigte sich diesbezüglich selbstsicher. Doch den Job bekam er am Ende nicht – optisch passe er nicht zum Thema des Shootings. Die Body-Kritik nahm er allerdings nicht so hin, sondern fühlte sich angegriffen. "Spinnt der?", erklärte das Nachwuchsmodel fassungslos und stürmte raus. In der Umkleidekabine schoss er heftig gegen den Kunden: "Der soll selber mal ein paar mehr Work-outs machen mit seinem Bierbauch." Doch damit war es das noch nicht: Faruk kehrte zurück und machte den Verantwortlichen eine Ansage.

Der Kunde entschuldigte sich später bei Faruk. "Es geht immer um den Job. [...] Es war nicht böse gemeint", erklärte er. Dieser lehnte die Entschuldigung allerdings ab. Seine Mitstreiter standen hinter ihm. "Da wir alle Teamplayer sind und hinter Faruk stehen, haben wir uns entschieden, den Job nicht anzunehmen", erklärte Jannik. Der Kunde nahm dies so hin, erklärte aber auch, dass man so im Modelbusiness nicht weiterkommen würde.

Auf X gehen die Meinungen zu dem Drama um Faruk auseinander. Viele sind der Ansicht, dass sein Verhalten nicht ganz in Ordnung war. "Die Models, die so im echten Leben ausflippen, werden keine Models", findet beispielsweise ein User. "Im Modelgeschäft geht es nicht um Teamplay", erklärt zudem ein anderer zu der Tatsache, dass einige der Jungs aufgrund des Vorfalls nicht mit dem Magazin zusammenarbeiten wollten. Andere feiern die Aktion von Faruk und den Jungs: "Krass, was für einen Zusammenhalt die Jungs haben. Find ich echt stark."

ProSieben / Nadine Rupp "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmer im Jahr 2025

ProSieben / Max Montgomery "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmer im Jahr 2025

